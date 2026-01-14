De “enemigo nutricional” a producto estrella de la dieta: por qué Argentina es el mayor consumidor de huevos del mundo

Cocidos, revueltos, fritos, en una tortilla. Alternativa dulce o salada. El huevo es uno de los alimentos más versátiles que existen. Sobre todo para los argentinos, que en 2025 se convirtieron en los máximos consumidores de huevos del mundo, con un promedio de 398 por persona. ¿Cómo pasó de ser el “enemigo nutricional” a producto estrella de la dieta?

Los datos provienen del informe de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA). Hace 20 años en nuestro país se consumían unos 180 huevos anuales, mucho menos de la mitad que ahora.

En 2025 se produjeron 19.000 millones de huevos, unos 610 por segundo. El consumo interno per cápita pasó de 363 unidades en 2024 a 398 en el último año, lo que coloca a Argentina primera en el ranking mundial, superando a México.

Una proteína barata y versátil

Uno de los motivos del crecimiento de consumo del huevo es su precio, que ronda los $6.000 el maple de 30 unidades, dependiendo del lugar en donde se compre. Sin dudas, es la proteína animal más económica.

En 2025 el promedio de consumo de carne vacuna fue de 48,3 kilos por persona, según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA). Si bien representa un crecimiento del 3,4% con respecto a 2024, sacando al año anterior es el peor número desde 1920.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario evidencia la manera en la que las carnes de pollo y cerdo, más económicas que la vacuna, también ganan lugar en los hogares argentinos. El año pasado se consumieron 46,8 kilos de pollo y 18,4 de cerdo, números récord.

Si bien el precio es importante, no es el único motivo que explica el fuerte crecimiento en el consumo de huevos. “Es la proteína más económica, versátil y amigable al medio ambiente. Es rica, saludable, rápida. Es el único alimento que tiene todo eso”, asegura Javier Prida, presidente de CAPIA, en diálogo con Página|12.

Huevos Capia Datos de CAPIA sobre la industria del huevo. (CAPIA)

Las desmitificaciones sobre los perjuicios a la salud

“En los 90 el huevo era el enemigo nutricional”, sostiene Mara Galmarini, doctora en Bromatología e investigadora del Conicet. La especialista recuerda que “a pesar de las proteínas y vitaminas, se creía que el colesterol del huevo aumentaba el colesterol en la sangre”.

Varios estudios alimentaron esas conclusiones. Pero con el tiempo, con nuevos estudios y una evidencia científica más sólida, se descubrió que el colesterol del huevo no impacta en el colesterol de la sangre humana.

“Dentro de las proteínas animales probablemente sea la más sana, porque las otras tienen mucha grasa. El huevo, sobre todo la yema, tiene grasa pero su composición la hace mejor para la salud", destaca la especialista.

“En la nutrición todo depende de la cantidad y con qué lo consumís, pero el debate de un huevo por día se desterró cuando se descubrió que no aumentaba el colesterol”, sentencia Galmarini. El huevo incluso se volvió la proteína preferida para los vegetarianos.

Locales que solo venden huevos: “No es solo una moda”

Tal fue la explosión del consumo del huevo, que desde hace menos de 10 años comenzaron a abrir negocios dedicados exclusivamente a su venta. Es el caso de Tienda de Huevos, una empresa productora que fue la primera en apostar a un local exclusivo de huevos allá por 2018.

“Vimos que se vendía mucho a mayoristas, que los venían a buscar y los llevaban para repartir. Entonces nos preguntamos, ‘¿por qué no evitar ese paso y hacerlo nosotros mismos?‘“, cuentan desde la empresa a Página|12.

“Empezamos a crecer en el 2022, la demanda era tan alta que tuvimos que cerrar la agenda para hacerlo de la manera correcta”, recuerdan emocionados. En la actualidad cuentan con 23 locales en CABA y el Gran Buenos Aires, dedicados exclusivamente a la venta de huevos.

Desde la empresa remarcan que existen varios perfiles de consumidores, por edad o por el barrio en el que viven. “Tenés los que antes compraban en la verdulería, que vienen acá porque saben que siempre van a encontrar la misma calidad, sin sorpresas. Después el público fitness que compra en cantidades o los chicos que se van a vivir solos y buscan comer barato”, comentan.

El sector alerta por la falta de rentabilidad

El directivo de CAPIA destaca que fue un año “hermoso”, pero que “se pasaron de rosca”. “Estos dos meses casi no tuvimos rentabilidad. Hay sobre oferta y en este mercado sobra un poco y ya te baja el precio”, sostiene.

Prida también alerta por el ingreso de huevos desde otros países de manera informal, una cuestión que no solo es económica por la competencia desleal sino sanitaria, ya que puede provenir de países donde hay enfermedades que en Argentina se han erradicado.

“Hubo mucho contrabando entre mayo y octubre, pero con la baja del precio y el aumento del dólar no hay incentivos para ese riesgo”, asegura Capia.

Por otro lado, advierte que su matriz productiva está dolarizada en su mayoría (por ejemplo el maíz y la soja para alimentar a las gallinas), por lo que los aumentos en los costos de producción complicaron la situación.

Como no quieren achicar la oferta, lo que implicaría despidos, buscan generar aún más demanda interna o exportar: solo el 2% de lo producido se vendió al exterior.

“El huevo es la única proteína animal que en vez de pagar 10,5% de IVA paga el 21%. Si emparejaran el IVA, nosotros tenemos estudiado que eso generaría un aumento de exportaciones y también de la recaudación, por que hoy hay mucha evasión en el sector”, cierra.

