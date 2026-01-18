En dos años cerraron más de 20.000 empresas y se perdieron más de 270.000 empleos

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela un marcado retroceso del empleo formal y del entramado empresarial durante los primeros 23 meses del gobierno de Javier Milei. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 21.046 empleadores con trabajadores registrados y 272.607 puestos de trabajo formales en unidades productivas.



En términos empresariales, la cantidad de empleadores pasó de 512.357 a 492.223 en el período analizado, lo que equivale al cierre de alrededor de 30 empresas por día. El sector más afectado en valores absolutos fue el de Transporte y Almacenamiento, que perdió 5.042 empleadores. Le siguieron el comercio mayorista y minorista (4.184), los servicios inmobiliarios (3.057), los servicios profesionales, científicos y técnicos (2.275), la industria manufacturera (2.238), el sector agropecuario (1.869) y la construcción (1.797).







En términos relativos, el impacto también fue mayor en Transporte y Almacenamiento, con una caída del 12,8% en la cantidad de empleadores. Detrás se ubicaron los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-12,3%), los servicios inmobiliarios (-10,3%) y la construcción (-8,3%).



La contracción también se reflejó en el empleo registrado. De acuerdo al informe, la cantidad de trabajadores y trabajadoras con empleo formal cayó un 2,77% entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, pasando de 9.857.173 a 9.584.566, lo que representa la pérdida de casi 400 puestos de trabajo por día.







El sector más afectado en términos absolutos fue el de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con 83.014 empleos menos. Le siguieron la construcción, con una pérdida de 74.359 puestos, la industria manufacturera (-64.019) y el transporte y almacenamiento (-44.812).



Si se observa el impacto relativo, la construcción encabeza la caída del empleo registrado, con una retracción del 15,6% en el período analizado. También se destacan las bajas en transporte y almacenamiento (-8,4%) y en los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-8,2%).



El informe también analiza la evolución del empleo según el tamaño de las empresas. En cuanto a la cantidad de empleadores, el 99,63% de los casos de cierre correspondió a firmas de hasta 500 trabajadores, que perdieron 20.969 empleadores entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Las empresas de más de 500 empleados explicaron apenas el 0,37% de los casos, con 77 empleadores menos.



Sin embargo, al analizar la destrucción de empleo, la mayor parte de la pérdida se concentró en las empresas de gran porte. El 66,8% de los puestos de trabajo perdidos —182.114 empleos— correspondió a firmas con más de 500 trabajadores, mientras que las empresas más pequeñas redujeron sus plantillas en 90.493 puestos, el 33,2% del total.



En términos porcentuales, las empresas de más de 500 trabajadores redujeron su personal un 3,81%, pasando de 4.782.973 a 4.600.859 empleados. En el mismo período, las firmas de hasta 500 trabajadores registraron una caída menor, del 1,78%, al pasar de 5.074.200 a 4.983.707 trabajadores.

Fuente latecla