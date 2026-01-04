Lanzaron descuentos en combustibles con hasta 30% de reintegro: cómo acceder a las ofertas

Los descuentos en combustibles se convirtieron en una de las herramientas clave para que los consumidores puedan ahorrar en nafta y gasoil. Diversas billeteras virtuales, tarjetas de crédito y promociones específicas de estaciones de servicio ofrecen rebajas y reintegros de hasta el 30%, dependiendo del medio de pago, el banco emisor y el día de la semana en que se realice la carga.

Descuentos en combustibles: billeteras y tarjetas para aprovechar

Entre las billeteras virtuales con mayores beneficios, Naranja X destaca con ofertas especiales que se reflejan tanto en descuentos directos como en posibilidades de financiamiento. En estaciones Gulf, quienes paguen con tarjeta Naranja X, obtienen 10% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro por compra, además de acceder al Plan Zeta con cuotas sin interés todos los días. En YPF la opción de financiar la carga en hasta seis cuotas sin interés permite distribuir el gasto en más plazos sin costos adicionales.

Otra plataforma con beneficios relevantes es MODO, que en conjunto con bancos como Banco Macro ofrece rein­tegros de hasta 30% en estaciones YPF los miércoles, con topes mensuales considerables para maximizar el ahorro. Las tarjetas Visa Platinum del mismo banco también generan descuentos, aunque con porcentajes ligeramente menores.

Además, bancos como Banco Galicia ofrecen promociones con tarjetas Mastercard que permiten acceder a descuentos del 15% los lunes en estaciones de servicio como YPF, Shell, Puma Energy y Axion, con topes establecidos según el tipo de tarjeta.

BANCO NACION

El Banco Nación (BNA) continúa reforzando su estrategia de beneficios para acompañar el gasto cotidiano de sus clientes y, en esta oportunidad puso el foco en uno de los rubros más sensibles del presupuesto familiar y productivo: el combustible. A través de dos reintegros distintos, los usuarios del banco podrán recuperar un porcentaje significativo del dinero gastado en las estaciones de servicio adheridas al programa.

El primer beneficio ofrece un 20% de reintegro en estaciones de servicio adheridas para cargas realizadas durante seis días de la semana (lunes, martes, miércoles, jueves, sábados y domingos). Para acceder a este esquema de devolución, los usuarios deben abonar con tarjeta de crédito Visa o Mastercard de la entidad bancaria, pagando con la app MODO BNA+.



Promociones propias de petroleras y apps

Las estaciones de servicio también proponen incentivos directos. Por ejemplo, Puma Energy lanzó la app Puma Pris, que entre el 26 de diciembre y el 27 de febrero permite obtener 10% de descuento en nafta Súper, Premium e Ion Diesel los miércoles y viernes, además de acumular puntos que pueden canjearse por descuentos adicionales de hasta $20.000.

Cómo aprovechar estos descuentos al máximo

Para sacar el mayor provecho a estas promociones es fundamental: