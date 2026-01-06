Alerta ANMAT: retiraron fórmulas de leche de Nestlé por presencia de una bacteria que pone en peligro a los bebés

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó en las últimas horas que la empresa Nestlé Argentina SA inició el retiro voluntario y preventivo del mercado de dos productos para bebés: una leche en polvo y un alimento para lactantes. Según se indicó, la medida se debe a la posible presencia de una toxina en una de las materias primas usadas para su elaboración

A través de un comunicado publicado este lunes por la Anmat en su web oficial, se explicó que la decisión de retirar del mercado estos productos es “preventiva” y “voluntaria” y que alcanza a:

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 400 g

RNE N°: 21-114032

RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 800 g

RNE N°: 21-114032

RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

Ambos productos se elaboran en Santa Fe.

Además, la compañía inició el retiro del mercado del siguiente producto importado de Suiza:

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes

Marca: Nestlé Alfamino

Presentación: 400 g

RNE N°: 00-014591

RNPA N°: 079-00-022965

Lote y fecha de vencimiento:

Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027

Por qué se retira del mercado la leche en polvo y el alimento para bebés

La Anmat explicó que la decisión de retirar la leche en polvo y el alimento para bebés del mercado se resolvió por la “posible presencia de la toxina Cereulida”, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos.

Esta bacteria suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).

De acuerdo a la información de la Anmat, puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación (que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina). También puede provocar el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.

Por su parte, Nestlé Argentina difundió un comunicado en el que remarcó que el retiro de esta mercadería obedece a una medida “voluntaria” y subrayó que “no ha habido reportes confirmados de ninguna enfermedad asociada con el consumo de los productos en cuestión”.

“Todas las demás formulas infantiles de Nestlé, así como otros lotes de estos productos que no están incluidos en este retiro del mercado, son seguros para el consumo. Entendemos que esta noticia puede generar preocupación y estamos comprometidos a brindar información clara, transparente y apoyo durante todo este proceso”, agregaron.

Por último, la compañía ofreció sus “más sinceras disculpas por cualquier preocupación o inconveniente que esta acción pueda generar para padres, cuidadores y clientes”.

Las recomendaciones de la Anmat

A raíz de esta situación, la Anmat hizo las siguientes recomendaciones para consumidores y comercios:

A la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos .

A su vez, pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: Servicios.alconsumidor@ar.nestle.com.

A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.

Fuente pagina12