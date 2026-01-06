“No lo puedo creer, trabajé acá 30 años y me despidieron un 31 de diciembre"

Lejos de los fríos números de la “macro”, la crisis económica que atraviesa hace años la Argentina se siente en numerosas historias concretas y particulares. Esta vez, el ajuste y la depresión de la actividad se sintieron en la petroquímica Sealed Air, con sede en Quilmes, donde unos 65 empleados fueron desvinculados con telegramas enviados en vísperas de Año Nuevo. Entre los testimonios de los afectados, destacó uno desolador: “Mi hijo es discapacitado, destruyeron a mi familia”.

“32 años en esta empresa dejando la sangre y la piel como todos los compañeros. Es increíble lo que hicieron, mandaron telegramas el 30 y el 31 de diciembre, es increíble”, relató a C5N uno de los trabajadores afectados por la ola de despidos en la multinacional, cuyas autoridades cesantearon a 65 empleados a fin de año –45 de ellos, a través de retiros voluntarios– y en noviembre pasado ya habían echado a casi 90.

De acuerdo con los relatos, la planta lleva varios años en caída por la crisis y actualmente está sin actividad debido a un paro por tiempo indefinido organizado por los exempleados, que este martes realizaron una fuerte protesta en la sede de la firma. De hecho, según el trabajador antes mencionado, el personal “trabajó en la pandemia” y la empresa “continúa ganando plata”, lo que no impidió avanzar con los despidos: “Nos tienen a todos en la calle. Así nos pagan a las familias”.

No obstante, su caso es particular: según declaró, el exempleado es padre de un niño con discapacidad, pero eso no evitó la desvinculación. “Tengo a mi hijo discapacitado, ahora está con problemas de parálisis en el brazo y con problemas del habla. Destruyen a las familias”, apuntó, y agregó: “Yo no lo puedo creer, con 32 años de servicio. Trabajé cuatro turnos de 6 a 18, sábados, domingos, feriados, todos los feriados metido acá adentro durante 30 años… Y así te pagan”.

