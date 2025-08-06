Desesperado al ser despedido, se subió a una estructura dentro de la planta y amenazó con quitarse la vida

La imagen se volvió viral en minutos. Un trabajador de la empresa Industrias Juan F. Secco, ubicada en el partido bonaerense de San Martín, trepó a una estructura metálica dentro de la planta y amenazó con suicidarse.

El motivo, según sus compañeros: el despido masivo de más de 30 operarios en el último mes. La escena fue registrada en video por otros trabajadores y compartida en redes sociales.

El hecho ocurrió en el marco de un conflicto gremial creciente, donde los despedidos denuncian persecución sindical por parte de la empresa. Se trata de empleados que cumplían tareas esenciales en el sistema energético, sobre todo en situaciones de emergencia.

Desde la Agrupación de Trabajadores de la Energía (ATEM-FETERA), afirmaron que los despidos son arbitrarios y buscan castigar la organización gremial.

El trabajador que intentó quitarse la vida no es un símbolo. Es una persona concreta, con nombre, historia y familia, que vio caer su mundo en cuestión de días. En el video difundido se lo ve desbordado mientras amenaza con tirarse al vacío desde una altura peligrosa.

El episodio todavía no fue cubierto por los grandes medios nacionales, pero fue ampliamente repudiado en redes sociales, donde circulan mensajes que describen la situación como “inhumana”, “resultado de un ajuste salvaje” y “consecuencia directa de un modelo de exclusión”.

Fuente infocielo