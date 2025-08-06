Murió el joven motociclista que sufrió un incidente vial el 25 de julio último

Luego de pelear por su vida, murió el juninense Alexis “Chuky” Farías, a los 30 años. El motociclista local había sufrido un grave accidente en la madrugada del sábado 26 de julio, en la rotonda de la RP 65 y la RP 46, en cercanías del acceso a Baigorrita.

Desde aquel momento, permanecía internado en el Hospital de Junín con diagnóstico de politraumatismos y hematoma subdural.

Vale recordar que en el hecho colisionaron una moto y un automóvil por razones que personal policial trataba de establecer.

Producto del impacto, el conductor del rodado de menor porte resultó con “lesiones graves”, y quien lo acompañaba también resultó herido de acuerdo a lo indicado oficialmente. Ambos debieron ser asistidos y trasladados por el SAME.

En tanto, las tres personas que se movilizaban en el auto resultaron ilesas.