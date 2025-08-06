¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

policiales

Murió el joven motociclista que sufrió un incidente vial el 25 de julio último

Luego de pelear por su vida, murió el juninense Alexis “Chuky” Farías, a los 30 años. El motociclista local había sufrido un grave accidente en la madrugada del sábado 26 de julio, en la rotonda de la RP 65 y la RP 46, en cercanías del acceso a Baigorrita.

Por Redacción

Miércoles, 06 de agosto de 2025 a las 09:44

Desde aquel momento, permanecía internado en el Hospital de Junín con diagnóstico de politraumatismos y hematoma subdural.

Vale recordar que en el hecho colisionaron una moto y un automóvil por razones que personal policial trataba de establecer.

Producto del impacto, el conductor del rodado de menor porte resultó con “lesiones graves”, y quien lo acompañaba también resultó herido de acuerdo a lo indicado oficialmente. Ambos debieron ser asistidos y trasladados por el SAME.

En tanto, las tres personas que se movilizaban en el auto resultaron ilesas.