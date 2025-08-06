Sarmiento anunció al arquero José Devecchi, por los problemas judiciales de Lucas Acosta

Los problemas judiciales no cesan para Lucas Acosta, arquero de Sarmiento de Junín. En agosto de 2024 fue detenido por amenazar a su pareja y difundir un video íntimo sin su consentimiento, y el pasado 28 de julio la causa se elevó a juicio oral y público y el Verde tomó cartas en el asunto.

Ante la incertidumbre sobre el futuro de su guardameta titular, sumó a José Devecchi, sin minutos en San Lorenzo, a préstamo hasta diciembre.

Devecchi, quien ya tuvo un paso por el club en 2023, es recordado por atajarle un penal a Darío Benedetto sobre el final del partido ante Boca, que terminó con victoria para Sarmiento por la Copa de la Liga de aquel año. En su primer ciclo en el Verde disputó 21 partidos y logró terminar con la valla invicta en nueve ocasiones.

El año pasado estuvo a préstamo en Atlético Tucumán durante el primer semestre y en Banfield durante el segundo. En total sumó 16 encuentros (15 en el Decano y apenas uno en el Taladro) y volvió al Ciclón a principios de este año. Sólo jugó ante Sportivo Las Parejas por Copa Argentina, donde fue clave en la tanda de penales, pero tanto Miguel Ángel Russo como Damián Ayude optaron por Orlando Gill como el guardián de los tres palos.