Impactante choque en la Ruta 33 entre General Villegas y Piedritas

Las causas que provocaron la maniobra desencadenante se desconoce, pero todos los involucrados se encuentran fuera de peligro e ilesos, salvo el shock de la situación.

Tras el impacto, tanto la camioneta como el resto de los rodados quedaron en las banquinas de sus respectivas manos, con daños de consideración, en el caso de la pick up, a simple vista se observa que éstos son totales.

A pesar de la magnitud del choque, todos los conductores involucrados resultaron ilesos. Los involucrados son de América, Carlos Casares, General Cabrera, Córdoba y Río Cuarto.

La camioneta impactó contra un camión lechero que estuvo a punto de volcar su acoplado cargado, luego dio contra un cerealero en al frente, sobre su izquierda y finalmente con el tercer camión, de mediano porte.

El tránsito permaneció interrumpido

Fuente y fotos distritointerior