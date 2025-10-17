DDI Junín desarticuló una banda dedicada a cometer estafas

En el día de ayer y por segundo día consecutivo la DDI Junín realizó una series de allanamientos en esta ciudad en relación a una causa iniciada por denuncia radicada por una vecina de 97 años de edad, quien fue engañada mediante el método conocido como “el cuento del tío” sufriendo una estafa.

Todo comienza con una denuncia radicada donde persona de 97 años de edad de sexo femenino siendo entre las 14:50 y las 15:30 recibe llamado telefónico a su teléfono fijo, refiriendo ser su sobrino, solicitándole que le haga entrega de los dólares que poseía porque vencían sus números de serie, para minutos más tarde apersonarse en su domicilio un sujeto de sexo masculino el cual refirió ser empleado del banco y ser enviado por su sobrino a quien la víctima le hizo entrega de una suma de dinero en billetes estadounidense, para luego retirarse a bordo de motocicleta del tipo 110cc. Consecuentemente se inicia IPP caratula ESTAFA con la intervención de la UFIJ Nro. 1 del Dpto. Judicial de Junín.



De inmediato se solicita la intervención de detectives de la DDI para realzar las áreas investigativas que el caso amerita, donde raíz análisis de las comunicaciones, relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas y tareas de campo, logra determinar banda delictual la cual era integrada por un sujeto menor de edad, por lo que de inmediato se da intervención a la UFIJ Nro. 12 de Responsabilidad Penal Juvenil de esta ciudad, solicitándose 03 órdenes de allanamientos.

Dando cumplimiento personal de la DDI a dichas ordenes, se procedió a la aprehensión de dos sujetos mayores de edad de 29 y 46 años de edad, ambos domiciliados en esta ciudad, a los cuales se le secuestro varios elementos involucrados en el hecho, como así también al sujeto de 46 años, un arma de fuego del tipo revolver calibre 32.

Dichos sujetos fueron aprehendidos.

Fuente laverdad