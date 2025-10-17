Secundaria UNNOBA : Se hizo el sorteo para ingresantes 2026, la lista completa

En el Auditorio Bicentenario se desarrolló el sorteo entre aspirantes a ingresar en 2026 en la Escuela Secundaria “Presidente Domingo Faustino Sarmiento”, con lo cual quedó conformada la lista de estudiantes que comenzarán a cursar el nivel medio el año próximo.
El sorteo lo condujo el coordinador académico de la escuela, Fernando Balbi, con la presencia de autoridades de la Universidad y familiares de los inscriptos. Se realizó en el Auditorio Bicentenario de la UNNOBA y se dividió en dos etapas: en la primera se sorteó un lugar por cada una de las 22 escuelas públicas de Junín en las que hubo inscriptos.
En la segunda etapa se incluyeron a todos los preinscriptos de escuelas públicas que no salieron sorteados en la primera etapa y los inscriptos de escuelas privadas y de otros distritos.
Esta es la lista de los titulares:
ACOSTA MALENA BELÉN
ALMIRÓN LUDMILA AGUSTINA
APRIGLIANO FRANCESCA
AREVALO ANGELES XIOMARA
BORTEL EMILIA
CABRERA EUGENIO BENJAMIN
CALOGERO PALOMA
CANO ROSARIO GUADALUPE
CARMUEGA MARÍA ISABELA
CHOZA MIA ESTRELLA
CISNEROS LOLA
CLEMENTE ARICOMA JONATHAN ELIAS
CLOKE CAMILA MARLEN
COLOMBO FELIPE CIRILO
COLOMÉ ATILIO
CRIVELLI EMPEDOCLE AARON TAHIEL
CUELLO THIAGO TOMAS
DAVID FRANCISCO ISAIAS
DECIMA GUALBERTO FELIPE
DI BONO VILCHES FELIPE
DIAZ MAILEN AYMARA
DIAZ BARRERA CATALINA
DORATTO LUCAS EZEQUIEL
DUFOU AMELIE
ESPINOSA BARBERO BAUTISTA NICANOR
GAGO FEDERICA
GAGO MEDINA EUGENIO LEONEL
GARCIA SOFIA GRACIELA
GARILIO LUANA
GATICA JEREMIAS JOEL
GAUNA ZOE MICAELA
GAZZIA LAFFAYE AGUSTIN
GIMÉNEZ LESCANO FEDERICO FACUNDO
GUTIERREZ JOAQUIN TOMAS
JUAREZ VALDEZ JERONIMO BENJAMÍN
LAGOS BAUTISTA
LINARES GIROLA EMMA
LUJAN CARDOSO SANTINO EMMANUEL
MANACORDA DANTE
MANCERA KIARA VICTORIA
MARAVIGLIA MATTEINI EMMA
MARCAIDA CIRO
MILLA RENATA
OYARZABAL ALMA
PAGELLA ROMA
PINILLA LUCERO UMA LUDMILA
PORTAL DELFINA ABIGAIL
POZZO MILO EMANUEL
QUIROGA PIA
QUISPE ARIAS SOFÍA AYLEN
RABBIA GAEL
RUBILOTTI BAUTISTA BENJAMIN
SALAZAR CLARA ISABELLA
SEGOVIA DAYRA ISABELLA
SILVANI ISABELLA
SOSA MILAGROS JOSEFINA
TRUMPER IGNACIO MANUEL
VACCAREZZA GIAN FRANCO
VIOLA BIANCA
WASNIOVSKY SARA
Suplentes – listado femenino por número de orden
1 MUÑOZ ALMA
2 LAURENCIO EMILIA ISABELLA
3 LOPEZ UMA
4 GALVÁN UMA KIMEY
5 CENTURION GIMENEZ ZOE JAZMIN
6 MENESCALDI EMA
7 FRANZZINI ZOE
8 CIRULLI JUSTINA
9 BURGOS ANTONIA
10 SOBA IMELIO GUADALUPE JAZMIN
11 AGÜERO ISABELLA ANAHI
12 CARRERA CARMÍN
13 MARTINEZ BRIANA AYLIN
14 LOPEZ ALMA ISABELLA
15 PÉREZ MAGDIEL
16 SOFIA EMMA
17 RINQUE ABIGAIL SONLANGE
18 FANZINI FRANCESCA
19 GARGAGLIONE RENATA LAYA
20 GERAVI ISABELLA
Suplentes – Listado masculino por número de orden
1 QUIROGA ENZO
2 CISNERO CIRO
3 SERVIO JUAN FRANCISCO
4 DEL FUEYO FAUSTINO
5 BUSTAMANTE IAN CATRIEL
6 MEDINA MÁXIMO AUGUSTO
7 PEREZ IAN JOAQUIN
8 MANZI MORENO CARLOS ALBERTO
9 GIL MIGUEL ANGEL
10 ALESSANDRINI ALEJO
11 ADROVER ALVARO
12 GONZALEZ ALEJO
13 CALZADILLA SALAZAR JOSE LUIS
14 URQUIZA SANTIAGO NICOLÁS
15 CIPOLLA TIZIANO ALBERTO
16 MERCADO TEO JOAQUIN
17 MORENO KENAI NEHUEL
18 SPERONI RAMIRO
19 RUBILOTTI OREA VALENTIN ELIAS
20 PISESALE NAZARENO
