Secundaria UNNOBA : Se hizo el sorteo para ingresantes 2026, la lista completa

Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 10:26

En el Auditorio Bicentenario se desarrolló el sorteo entre aspirantes a ingresar en 2026 en la Escuela Secundaria “Presidente Domingo Faustino Sarmiento”, con lo cual quedó conformada la lista de estudiantes que comenzarán a cursar el nivel medio el año próximo.

El sorteo lo condujo el coordinador académico de la escuela, Fernando Balbi, con la presencia de autoridades de la Universidad y familiares de los inscriptos. Se realizó en el Auditorio Bicentenario de la UNNOBA y se dividió en dos etapas: en la primera se sorteó un lugar por cada una de las 22 escuelas públicas de Junín en las que hubo inscriptos.

En la segunda etapa se incluyeron a todos los preinscriptos de escuelas públicas que no salieron sorteados en la primera etapa y los inscriptos de escuelas privadas y de otros distritos.

Esta es la lista de los titulares:

ACOSTA MALENA BELÉN

ALMIRÓN LUDMILA AGUSTINA

APRIGLIANO FRANCESCA

AREVALO ANGELES XIOMARA

BORTEL EMILIA

CABRERA EUGENIO BENJAMIN

CALOGERO PALOMA

CANO ROSARIO GUADALUPE

CARMUEGA MARÍA ISABELA

CHOZA MIA ESTRELLA

CISNEROS LOLA

CLEMENTE ARICOMA JONATHAN ELIAS

CLOKE CAMILA MARLEN

COLOMBO FELIPE CIRILO

COLOMÉ ATILIO

CRIVELLI EMPEDOCLE AARON TAHIEL

CUELLO THIAGO TOMAS

DAVID FRANCISCO ISAIAS

DECIMA GUALBERTO FELIPE

DI BONO VILCHES FELIPE

DIAZ MAILEN AYMARA

DIAZ BARRERA CATALINA

DORATTO LUCAS EZEQUIEL

DUFOU AMELIE

ESPINOSA BARBERO BAUTISTA NICANOR

GAGO FEDERICA

GAGO MEDINA EUGENIO LEONEL

GARCIA SOFIA GRACIELA

GARILIO LUANA

GATICA JEREMIAS JOEL

GAUNA ZOE MICAELA

GAZZIA LAFFAYE AGUSTIN

GIMÉNEZ LESCANO FEDERICO FACUNDO

GUTIERREZ JOAQUIN TOMAS

JUAREZ VALDEZ JERONIMO BENJAMÍN

LAGOS BAUTISTA

LINARES GIROLA EMMA

LUJAN CARDOSO SANTINO EMMANUEL

MANACORDA DANTE

MANCERA KIARA VICTORIA

MARAVIGLIA MATTEINI EMMA

MARCAIDA CIRO

MILLA RENATA

OYARZABAL ALMA

PAGELLA ROMA

PINILLA LUCERO UMA LUDMILA

PORTAL DELFINA ABIGAIL

POZZO MILO EMANUEL

QUIROGA PIA

QUISPE ARIAS SOFÍA AYLEN

RABBIA GAEL

RUBILOTTI BAUTISTA BENJAMIN

SALAZAR CLARA ISABELLA

SEGOVIA DAYRA ISABELLA

SILVANI ISABELLA

SOSA MILAGROS JOSEFINA

TRUMPER IGNACIO MANUEL

VACCAREZZA GIAN FRANCO

VIOLA BIANCA

WASNIOVSKY SARA

Suplentes – listado femenino por número de orden

1 MUÑOZ ALMA

2 LAURENCIO EMILIA ISABELLA

3 LOPEZ UMA

4 GALVÁN UMA KIMEY

5 CENTURION GIMENEZ ZOE JAZMIN

6 MENESCALDI EMA

7 FRANZZINI ZOE

8 CIRULLI JUSTINA

9 BURGOS ANTONIA

10 SOBA IMELIO GUADALUPE JAZMIN

11 AGÜERO ISABELLA ANAHI

12 CARRERA CARMÍN

13 MARTINEZ BRIANA AYLIN

14 LOPEZ ALMA ISABELLA

15 PÉREZ MAGDIEL

16 SOFIA EMMA

17 RINQUE ABIGAIL SONLANGE

18 FANZINI FRANCESCA

19 GARGAGLIONE RENATA LAYA

20 GERAVI ISABELLA

Suplentes – Listado masculino por número de orden

1 QUIROGA ENZO

2 CISNERO CIRO

3 SERVIO JUAN FRANCISCO

4 DEL FUEYO FAUSTINO

5 BUSTAMANTE IAN CATRIEL

6 MEDINA MÁXIMO AUGUSTO

7 PEREZ IAN JOAQUIN

8 MANZI MORENO CARLOS ALBERTO

9 GIL MIGUEL ANGEL

10 ALESSANDRINI ALEJO

11 ADROVER ALVARO

12 GONZALEZ ALEJO

13 CALZADILLA SALAZAR JOSE LUIS

14 URQUIZA SANTIAGO NICOLÁS

15 CIPOLLA TIZIANO ALBERTO

16 MERCADO TEO JOAQUIN

17 MORENO KENAI NEHUEL

18 SPERONI RAMIRO

19 RUBILOTTI OREA VALENTIN ELIAS

20 PISESALE NAZARENO

 

