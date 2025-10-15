2xCuore: noche con alma, música y pasión

El próximo sábado 16 de noviembre, a las 21.00 hs, el Teatro La Ranchería será escenario de una noche única con “2xCuore – Edición Especial”, una yapita de fin de año del Festival Internacional 2xCuore, que celebra el arte, la música y la danza del tango en toda su esencia.

En esta ocasión, el espectáculo contará con la presencia del Maestro Carlos Buono, prestigioso bandoneonista juninense de trayectoria internacional.

Reconocido como uno de los grandes intérpretes del tango argentino en el mundo, Buono ha compartido escenarios con figuras emblemáticas y se ha presentado en destacados teatros de Europa, América y Asia, llevando siempre el sonido inconfundible del bandoneón y el nombre de Junín a lo más alto.

Lo acompañará en piano Alfredo Farías, y estarán presentes los cantores de la Compañía 2xCuore: Claudia Levato, Guillermo Porcel y Franco Raimondi, junto a la danza de Silvia Guzzo y el invitado especial Jesús Velázquez, quienes ofrecerán un recorrido sensible y vibrante por la emoción del tango.

La conducción estará a cargo de Raúl Daniel Ganci, quien guiará esta velada de arte y sentimiento.

Este cierre especial del año no solo celebra el camino recorrido, sino que anticipa nuevos horizontes: integrantes del Festival 2xCuore se presentarán próximamente en España, llevando su arte a escenarios internacionales. Reafirmando su compromiso con la difusión y la excelencia de nuestra música ciudadana.

Una noche imperdible para los amantes del tango, donde el corazón late al compás del 2×4.

Entradas en venta al 236-4712308 – 4315957