La inflación sigue en alza: superó el 2% por primera vez en cinco meses

El gobierno de Javier Milei no logró mantener el índice de inflación por debajo del 2%, como era su intención, ya que el dato de septiembre, revelado hace minutos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), da cuenta de una suba general de los precios del 2,1%.



De esta manera, el mes pasado fue el quinto de suba consecutiva del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que superó la marca del 2% por primera vez desde abril (cuando había sido de 2,8 puntos porcentuales).







En lo que va del año, la inflación acumulada es del 22,0%, y la variación interanual (es decir, de septiembre a septiembre) fue del 31,8%.



El rubro que más empujó el alza de los precios fue el que comprende los alquileres y los servicios domiciliarios, como gas, agua y electricidad. En ese rubro, el aumento fue del 3,1% en septiembre.



En cambio, el ítem que menos incremento registró es el de restaurantes y hoteles, con un 1,1% de suba.







Aunque el índice mensual es el más alto desde abril (en mayo el IPC bajó abruptamente pero desde entonces no dejó de subir), el incremento interanual es el menor en un año, ya que cayó del 193% de octubre del año pasado al ya mencionado 31,8% del mes más reciente.



