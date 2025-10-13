Choque en la Ruta 7 y 65: Una mujer fue trasladada al Hospital

Una mujer debió ser conducida en una ambulancia del SAME, para control, luego de haber protagonizado un choque en Ruta 7 y 65, a la altura de la firma Iveco.

El accidente ocurrió cerca de las 18:30 cuando, por causas que se determinarán, colisionaron una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de unos 60 años, y un Toyota Etios, en el que se trasladaba una mujer.

Como consecuencia del impacto, el rodado de menor porte terminó en el canal. Su conductora pudo salir por sus propios medios

Sin lesiones de consideración y para que reciba un mejor control, fue derivada en ambulancia hacia la guardia del Hospital Piñeyro.