Militante libertario golpeó a mujer durante una visita de campaña de Santilli en Quilmes

Un nuevo hecho de violencia se desató en el marco de las actividades de campaña de La Libertad Avanza. Esta vez, un militante violeta agredió en Quilmes a una mujer que había ido a repudiar al gobierno de Javier Milei ante la visita del primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli.

En el marco de una recorrida y una actividad con vecinos, manifestantes opositores llevaron carteles y escracharon al diputado del PRO en plena calle.

Mientras Santilli se retiraba en un vehículo, militantes libertarios permanecieron en el lugar y uno de ellos se cruzó de vereda para increpar a los manifestantes.

Luego de propinar insultos y de gritarle a la mujer “Zurdos, andate a Cuba hija de puta”, el agresor pasó a la violencia física y le propinó un golpe lo que desató insultos y escaramuzas.

