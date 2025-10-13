Ricardo Alfonsín pisó la cuarta y destacó: "Es el momento de pensar en un cambio basado en valores"

En el marco de una gira por la cuarta sección, el presidente de Proyecto Sur Buenos Aires y candidato a diputado nacional, Ricardo Alfonsín, apuntó contra el gobierno nacional y afirmó que "estamos frente a un modelo de gestión que ha fracasado en ofrecer soluciones reales a los problemas del país. Las promesas de mejorar la infraestructura y generar empleo se han quedado en el camino, y los resultados no llegan".

Uno de los puntos más destacados de su discurso fue la crítica a la falta de avances en áreas clave como la infraestructura vial: "El país necesita una inversión masiva en infraestructura para poner en marcha la economía. No podemos seguir con rutas en mal estado, con provincias desconectadas y con un sistema de transporte que no da respuestas a las necesidades de la gente", sostuvo Alfonsín, al referirse a la Ruta 5.

Ya rgegó: "Más de tres décadas han pasado desde que muchos de estos problemas fueron identificados, pero seguimos esperando que se resuelvan. Y mientras tanto, la gente sigue sufriendo las consecuencias".

En otro orden, el dirigente cuestionó el constante endeudamiento y advirtió sus consecuencias: "La Argentina no puede seguir viviendo del endeudamiento, ni de las soluciones a corto plazo. Necesitamos un modelo que apueste por la producción nacional, que fomente el empleo y que, sobre todo, proteja los intereses de la gente".