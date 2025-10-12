Gabriel Ponce de León ganó en el retorno de TC2000 a «El Zonda»

Una década tardó Gabriel Ponce de León en volver a festejar una victoria en Turismo Competición 2000, y lo hizo nada menos que el retorno de la categoría al autódromo «El Zonda – Eduardo Copello» de San Juan, adonde más de 30 mil espectadores asistieron a esta reinauguración del mítico escenario.

A bordo del Toyota de Corsi Sport, el piloto de Junín (Buenos Aires) se encontró con el triunfo ante el retraso de Matías Rossi (problemas con la hidráulica del Toyota), precisamente con quien había celebrado en lo más alto de un podio de TC2000 cuando compartieron el auto en los 200 Kilómetros de 2015 disputado en Toay (La Pampa); en tanto, no ganaba como piloto titular desde la fecha en el autódromo «Oscar Cabalén» de 2010. Esta fue su tercera victoria en «El Zonda» (antes lo hizo en 2000 y 2008), y la 25ª en la categoría.

La carrera, que fue dominada en gran parte por Rossi, generó preocupación sobre la mitad del recorrido, cuando al cumplirse la vuelta 13 comenzó una sucesión de momentos dramáticos por el desgaste excesivo de algunos neumáticos, afectando el delantero derecho; primero fue Aldrighetti y después le ocurrió lo mismo a Emiliano Stang (Toyota), Mateo Polakovich (Fiat), Franco Morillo (Chevrolet) y Tiago Pernía (Honda), quienes pararon en boxes para reemplazarlos.

Tras hacer el paso por boxes, Polakovich apenas recorrió algunos metros y quedó detenido en la «viborita» con un inconveniente mecánico, que generó un principio de incendio; esto motivó una neutralización con AS para retirar la unidad y continuar con la carrera desde la vuelta 20, en donde Rossi mantenía el liderazgo hasta que surgió el problema que lo relegó al 11° puesto, quedando fuera de la zona de puntos.

Con esa última alternativa, Ponce de León encabezó la carrera hasta la bandera de cuadros, la cual la cruzó con casi dos segundos de ventaja sobre Marcelo Ciarrocchi (Toyota) y el campeón Leonel Pernía (Honda), quienes lo acompañaron en el podio sanjuanino. Luego se ubicaron el mendocino Nicolás Palau, T. Pernía, el local Fabián Flaqué, Morillo, Lautaro Campione y Tomás Fernández, completando el Top10.

Apenas tres giros pudo dar Franco Vivian (Chevrolet), que por una falla debió parar en boxes, y junto a Polakovich siendo los únicos participantes que no pudieron continuar en pista.

Coincidentemente, ni Rossi (líder del campeonato con 163), Stang (escolta a 26) y Vivian (a 31) pudieron sumar en esta competencia sanjuanina; en tanto que Pernía (a 57) sí acortó distancias.

TC2000 – AUTÓDROMO «EL ZONDA – EDUARDO COPELLO» – CARRERA

POS. N° PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF. 1 32 Gabriel P. de Leon Toyota Corolla Cross 28 37:22.370 – 2 25 Marcelo Ciarrocchi Toyota Corolla Cross GR-S 28 37:24.096 1.726 3 1 Leonel Pernia Honda Honda ZR-V 28 37:26.530 3.160 4 96 Nicolás Palau VW Nivus 28 37:26.559 3.189 5 85 Tiago Pernia Honda Honda ZR-V 28 37:31.293 8.923 6 11 Fabián Flaqué Chevrolet Cruze 28 37:32.655 9.285 7 64 Franco Morillo Chevrolet Cruze 28 37:35.798 12.428 8 317 Lautaro Campione Toyota Corolla Cross 28 37:35.085 12.715 9 112 Tomás Fernandez Toyota Corolla Cross 28 37:39.475 17.105 10 7 Nicolás Traut Fiat Cronos 28 37:49.113 26.743 11 117 Matias Rossi Toyota Corolla Cross GR-S 28 38:12.476 50.106 12 162 Emiliano Stang Toyota Corolla Cross GR-S 26 35:03.213 13 83 Facundo Aldrighetti Chevrolet Tracker 23 31:29.697 NC 16 Mateo Polakovich Fiat Cronos 15 19:05.912 NC 57 Franco Vivian Chevrolet Tracker 3 4:08.550 Promedio de competencia: 146,957 km/h Récord de Vuelta: Ponce de León, en 1m12s018/1000 a 161.960 km/h

La próxima presentación de TC2000 será en el autódromo uruguayo de Mercedes, en el departamento de Soriano, que visitará por primera vez durante el 7, 8 y 9 de noviembre.