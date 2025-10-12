Histórico triunfo de Sarmiento frente a River Plate

En un partido que quedará en la historia, Sarmiento de Junín le ganó como visitante por 1-0 a River Plate, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El único gol del partido lo convirtió el chileno Iván Morales, a los 30 minutos del primer tiempo, quien aprovechó un grosero error del arquero riverplatense, Franco Armani.

En tanto, sobre el final del cotejo, el colombiano Miguel Borja (River Plate) marcó lo que hubiera sido el gol del empate, pero su tanto -tras la revisión en el VAR- fue anulado por posición adelantada.

Insaurralde, la figura

Gracias a una gran actuación y al muy buen nivel colectivo del Verde, el "Chaco" Insaurralde fue elegido como la figura del partido. Tras al cotejo, el defensor verde se mostró contento tras lograr "un triunfo enorme por lo que nos estamos jugando" y dijo: "Venimos de dos partidos anteriores en los que no merecíamos perder. Se lo dedico al plantel, que se predispone al máximo. Este es un premio al esfuerzo que venimos haciendo, porque estamos jugándoles de igual a igual a todos los equipos".

A su vez, el capitán de Sarmiento habló sobre la situación que vive el equipo y la importancia de los tres puntos. "Nos estamos jugando el descenso y estamos felices por el triunfo. Seguimos todos los resultados, porque es un estrés constante el estar peleando abajo. Hoy nos vamos muy felices porque nos viene bien para lo próximo".