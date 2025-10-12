River y Sarmiento juegan en el Monumental

El Verde visita al Millonario, este domingo a las 19.15 horas con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Por la décima segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura, River Plate y Sarmiento se enfrentan, este domingo a las 19.15 horas, en el Estadio Antonio Vespucio Liberti con el arbitraje de Sebastián Zunino.

El Verde tiene doce puntos en la Zona B y llega con dos derrotas consecutivas, en tanto que desde el miércoles ya no contará con Facundo Roncaglia por decisión del cuerpo técnico. El que retorna tras una lesión es Joaquín Ardaiz.

Por el lado del Millonario, jugará diezmado ya que tiene futbolistas en las diferentes selecciones y otros se recuperan de diferentes lesiones, aunque tendrá disponible a Maximiliano Salas (le redujeron la sanción) y a Enzo Pérez y Sebastián Driussi (vuelven).

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Nacho Fernández, Agustín De la Cuesta, Giuliano Galoppo; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales Bravo y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.