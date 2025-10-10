Kicillof visitó la 62° Fiesta Nacional de la Flor en Escobar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este jueves la 62° Fiesta Nacional de la Flor en el municipio de Escobar, junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente local, Ariel Sujarchuk; y el presidente de la Asociación Civil Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose.

En ese marco, Kicillof destacó que “el municipio ha logrado construir una de las fiestas más importantes e innovadoras de la Argentina; lo que convirtió a Escobar en un lugar de referencia, generando nuevas perspectivas y un mejor futuro para miles de vecinos y vecinas”.

“Esto es lo que no comprenden los amantes de la motosierra: aquí la inversión de la Provincia y del distrito sirven para acompañar a los emprendedores y a los productores que generan empleo”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Para entenderlo no hace falta recurrir a ninguna teoría económica; hace falta estar presente, recorrer y escuchar cuáles son los problemas y las necesidades que tiene nuestro pueblo”.

En la presente edición participan 120 viveristas y productores florícolas de todo el país; en tanto, posee un espacio para la exposición de más de 350 emprendedores. El evento -que se desarrollará hasta el 12 de octubre- cuenta con el apoyo del Gobierno provincial, a través de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“Eso es lo que vamos a defender también el próximo 26 de octubre: una forma de hacer política que no esconde los problemas debajo de la alfombra, sino que da la cara y puede mirar a los ojos a todos los y las bonaerenses”, concluyó Kicillof.

En este marco, se conmemoró también el 66° aniversario de Escobar, y se entregaron reconocimientos a personalidades destacadas del municipio.

En tanto, Sujarchuk sostuvo: “Agradecemos el acompañamiento del Gobierno bonaerense para ayudarnos a realizar esta fiesta tan importante para Escobar: este espacio visibiliza a los productores, genera fuentes de trabajo, mueve la economía regional y apoya al turismo local”.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; los subsecretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; de Turismo, Soledad Martínez; y de Asuntos Electorales y Parlamentarios, Javier Rehl; el diputado provincial Leonardo Moreno; el secretario general del municipio, Carlos Alberto Ramil; funcionarios y funcionarias municipales.