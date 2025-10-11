Facundo Roncaglia fue apartado de Sarmiento en la previa al duelo ante River

En la previa de un duelo clave ante River en el estadio Monumental, el entrenador de Sarmiento, Facundo Sava tomó una decisión contundente al apartar del plantel a Facundo Roncaglia.

Durante la conferencia de prensa previa al viaje a Buenos Aires, Sava no esquivó el tema y confirmó su determinación: "Lo que pasó lo hablé con él y le comuniqué que no iba a seguir por diferentes motivos".

Según explicó el entrenador, la decisión fue consensuada con el presidente Fernando Chiófalo y el director deportivo Mariano Sardi, y también comunicada al resto del plantel.

El técnico, visiblemente molesto por la situación, reconoció que Roncaglia quería seguir y que incluso intentó revertir la decisión, aunque sin éxito: "Tema terminado para mí, le deseo lo mejor. Es lo mejor para el grupo".

Con 1.947 minutos disputados en 22 partidos durante 2025, el defensor había sido pieza clave en la última línea del equipo, aportando su experiencia internacional en una temporada en la que Sarmiento lucha por mantener la categoría.

Si bien no hubo una versión oficial sobre los motivos del conflicto, en Junín trascendió que Sava le habría pedido al jugador mayor compromiso en los entrenamientos, algo que Roncaglia no habría tomado bien. Aun así, Sava fue tajante a la hora de responder: "Los motivos los debe decir él. No los voy a hacer públicos".

River y Sarmiento se medirán este domingo a las 19.15 horas en el estadio Monumental en el marco de la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

