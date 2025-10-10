Droga en Junín: Secuestraron envoltorios con clorhidrato de cocaína listos para su comercialización

La División Unidad Operativa Federal Junín, de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, llevó adelante este miércoles 8 de octubre, un importante operativo contra el narcomenudeo en la ciudad.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en el Barrio Almirante Brown, donde los efectivos federales secuestraron envoltorios con clorhidrato de cocaína listos para su comercialización.

La investigación fue desarrollada bajo la supervisión de la Ayudantía Especializada en Estupefacientes del Departamento Judicial de Junín, a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Juan Pablo Cornelatti. Las tareas de campo permitieron confirmar que en el domicilio allanado se llevaban adelante maniobras ilícitas relacionadas con la venta de marihuana y cocaína, en infracción a la Ley de Drogas.

Con los elementos de prueba reunidos, el Juzgado de Garantías Nº 3, de la Dra. María Laura Durante, ordenó el allanamiento del lugar, donde se logró el secuestro de cocaína en dosis listas para la venta, otra cantidad compactada para su fraccionamiento, teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la actividad ilegal.

Como resultado del procedimiento, fue aprehendida una persona mayor de edad, directamente relacionada con la comercialización de estupefacientes.

De esta manera, la Policía Federal Argentina logró desarticular un nuevo punto de distribución de drogas en la ciudad, brindando mayor tranquilidad a los vecinos del barrio Almirante Brown.

Desde la fuerza federal destacaron que estas acciones se enmarcan en los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional, en coordinación con la Unidad Fiscal de Estupefacientes y con la colaboración de la Secretaría de Seguridad de la ciudad de Junín.