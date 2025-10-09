Francina Sierra insistirá con el pedido al Municipio por el transporte público a Saforcada

Este jueves se tratará en sesión del Concejo Deliberante de Junín, el pedido de la concejala de Fuerza Patria, Francina Sierra, para que el Municipio de Junín arbitre los medios y garantice el servicio de transporte público hacia la localidad de Saforcada

El proyecto será votado por unanimidad, y finalmente, quedará en manos del Intendente, hacerle lugar y dar una respuesta a los vecinos y vecinas de Saforcada

La concejala Sierra viene expresando que “La necesidad de los vecinos y vecinas de la localidad de Saforcada sigue sin tener respuesta” y que “se trata de un servicio esencial que hace más de cinco años no está cubierto, que impide que los vecinos y vecinas lleguen a la ciudad cabecera de manera segura, a bajo costo y con una sistematicidad de días y horarios, que entre otras cosas, les permita planificar su organización familiar en base a sus trabajos, sus estudios, sus visitas médicas, sus trámites, etc.-”

Días atrás, Francina Sierra, estuvo en la localidad recepcionando las demandas de los vecinos y recolectando firmas en apoyo a su proyecto que, básicamente, busca replicar el sistema de transporte público implementado en la localidad de Agustín Roca, con la SUBE incluida

“Debería ser una prioridad para el Intendente dar respuesta a esta demanda. En mis recurrentes visitas a la localidad, escucho la preocupación de los vecinos y vecinas respecto del aumento del uso de las motos como medio de traslado, el riesgo que eso conlleva, los valores de taxis y remises que se les hacen impagables, y la resignación frente a un inminente aislamiento de la ciudad cabecera” finalizó Sierra

Fuente junin24