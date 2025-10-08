Madre e hijo detenidos por la venta de estupefacientes

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, inició hace aproximadamente 15 días una investigación por venta de estupefacientes en el barrio “Gregorio González” de nuestra ciudad.

La orientación investigativa en la faz judicial estuvo a cargo de la Unidad Especializada de Estupefacientes a cargo de Esteban Lopardo y Juan Pablo Cornelatti, Juzgado de Garantías a cargo de Marcos Cornaglia, todos del Departamento Judicial Junín.

Los mencionados determinaron distintos lineamientos con la finalidad de poder comprobar fehacientemente si en una vivienda perteneciente al barrio antedicho, se comercializaba estupefacientes en la modalidad menudeo, tal como surgiera de distintas denuncias anónimas a la dependencia policial como también a la Secretaría de Seguridad del Municipio de Junín a cargo de Lisandro Benito, donde algunos vecinos del barrio habían advertido esta situación al observar la concurrencia de jóvenes en distintos vehículos.

Los mismos concurrían al lugar en diferentes horas del día lo que hacía pensar que allí se vendía droga, mas teniendo en cuenta que el barrio resulta ser un lugar tranquilo y de poco tránsito lo que llamaba la atención era estos movimientos constantes de personas que arribaban a este inmueble; por lo que luego de diferentes directivas judiciales y de distintas tareas encubiertas realizadas por los detectives policiales quienes rápidamente a través de las labores desarrolladas pudieron comprobar que un hombre joven y una mujer quienes resultaban ser familiares estarían comercializando sustancia estupefacientes al menudeo.

Se logró obtener buenos resultados investigativos plasmando el accionar ilícito de estas personas a través de placas fotográficas, filmaciones y seguimientos que demostraban el hecho denunciado, pudiéndose observar la concurrencia de ocasionales compradores de droga que hacían que los vecinos estén preocupados por la seguridad del barrio debido a que es una de las zonas más seguras de la ciudad y esto estaba poniendo en peligro la convivencia del lugar; por lo que luego de reunir las pruebas que acreditaban que allí se estaba vendiendo estupefacientes procedieron a solicitar orden de allanamiento para el domicilio en cuestión, ubicado en calle Luis María Firpo y Mayor López del barrio “Gregorio González”.

La diligencia judicial se realizó el martes pasado, en horas de la tarde-noche; obteniendo como resultado el secuestro de una cantidad considerable de marihuana, la cual era preparada y fraccionada para su comercio al menudeo, flores de marihuana preparadas en frascos para su venta; varias plantas de Cannabis Sativas lista para ser cosechadas; recortes de nylon, una balanza digital, dinero de moneda nacional y dólares americanos los cuales se presume que serian producto de la venta de estupefacientes, telefonía celular, un arma de fuego tipo escopeta marca “Frotman” calibre 16 con cartucho colocado; y demás elementos de interés para la prosecución de la causa.

Con estos elementos obtenidos se efectivizó la aprehensión de una mujer de 52 años y un joven de 21 años que resultaron ser madre e hijo, por “Infracción al Artículo 5º inciso «C» de la Ley 23.737 agravado por Venta a menores” y “Tenencia Ilegal de Arma de Fuego”, no descartando la justicia que la plantas de Cannabis Sativa (marihuana) que se hallaron en el domicilio serían utilizadas para la venta, luego de cosecharlas, realizar el secado y fraccionamiento y así dejarlas listas para el comercio al menudeo, impactando además a los vecinos y la comunidad del barrio “Gregorio González”, zona en el que está ubicado el domicilio en cuestión, donde rápidamente por el accionar policial se pudo impedir que este lugar continuara funcionando como un inmueble de expendio de drogas, dado que es un barrio donde no es habitual este tipo de hechos.

Los detenidos fueron trasladados a sede judicial.

Fuente laverdads