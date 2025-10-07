Valeria Arata gestionó la entrega de instrumentos musicales para la ES N°18 y el Conservatorio

La senadora provincial electa por Fuerza Patria, Valeria Arata, encabezó la entrega de nuevos instrumentos musicales destinados a la Escuela Secundaria N°18 y al Conservatorio de Música “Juan Pérez Cruz” de Junín.

La iniciativa fue posible gracias al aporte de la Fundación Banco Provincia, tras una gestión impulsada por Arata, con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación artística pública y promover el desarrollo cultural de los jóvenes juninenses.

Del encuentro participaron Micaela Ferraro, presidenta de la Fundación Banco Provincia; autoridades educativas, docentes, alumnos y alumnas de ambas instituciones, quienes celebraron con entusiasmo la llegada de los instrumentos que permitirán mejorar las condiciones de enseñanza y ampliar las actividades artísticas y comunitarias.

“Esta entrega es una muestra concreta de lo que podemos lograr cuando trabajamos de manera articulada entre las instituciones públicas y la Fundación Banco Provincia. Gestionamos para que los chicos y chicas de Junín tengan más oportunidades, más herramientas para aprender y expresarse a través del arte”, destacó Valeria Arata.

La legisladora subrayó además que la educación artística “no sólo forma músicos, sino que fomenta la creatividad, la sensibilidad y el trabajo en equipo”, y remarcó la necesidad de continuar acompañando a las escuelas.

Por su parte, Micaela Ferraro resaltó el compromiso de la Fundación con el fortalecimiento del sistema educativo bonaerense:

“Desde la Fundación seguimos impulsando proyectos que promuevan la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acceso a la cultura en toda la provincia. La música es un lenguaje que une y transforma, y estos instrumentos van a servir para potenciar ese trabajo en Junín.”

Tanto en la Escuela Secundaria N°18 como en el Conservatorio “Juan Pérez Cruz”, los instrumentos serán utilizados para enriquecer las clases, los ensambles y las actividades abiertas a la comunidad. Docentes y estudiantes expresaron su agradecimiento y destacaron que este tipo de apoyos “marca una diferencia enorme en la calidad educativa y en las oportunidades de formación artística”.

Los instrumentos entregados al Conservatorio fueron flauta traversa, saxo alto, violín 1/2, violín 3/4, guitarra de concierto, guitarras de estudio, clarinete, Piano eléctrico 88 teclas, bongo, pie de bongo, pie de bombo leguero, par de congas, redoblante, pie de redoblante, djembe, trompeta y violoncello.

En el caso de la ES N°18, recibió flauta melódica, Batería completa, guitarra eléctrica, guitarra criolla, amplificador de guitarra, bajo, redoblante, bombo leguero, cajón peruano, guiro, bongo, ukelele y un teclado.