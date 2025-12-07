Falleció un ciclista tras ser impactado por una camioneta

Un hombre mayor de edad, identificado como Carlos Liggera Paratore, falleció tras protagonizar un siniestro vial en inmediaciones de avenida Circunvalación y avenida Padre Respuela.

Paratore transitaba en bicicleta por la Avenida Circunvalación, y fue impactado por una camioneta. Como consecuencia del accidente, el ciclista quedó tendido en el asfalto, y luego fue trasladado al HIGA donde luego terminaría falleciendo.

La causa fue caratulada como "Homicidio Culposo", e interviene la fiscal Vanina Lisazo.