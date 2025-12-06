Terminal de Omnibus: Comienza la construcción del Centro Comercial

Cabe destacar que la nueva etapa contempla una ampliación integral que modernizará el edificio, incorporará nuevos servicios y fortalecerá la entrada a Junín como punto de conexión regional.

En ese marco, el intendente Pablo Petrecca destacó la satisfacción de avanzar con esta segunda etapa y cumplir con cada uno de los compromisos asumidos en el pliego licitatorio, manifestando que “la primera etapa, ya cumplida, permitió trasladar y poner en funcionamiento la nueva terminal, y ahora comienza la transformación del sector restante en un paseo comercial moderno, integrado y con nueva identidad urbana”.

A su vez, señaló que la ampliación permitirá crear cerca de 30 locales comerciales orientados hacia Ruta 7 y la avenida Circunvalación, generando un nuevo polo de actividad con propuestas gastronómicas, de indumentaria y diversos rubros: “Esta obra generará mano de obra local, movimiento económico y oportunidades tanto para inversores juninenses como para marcas reconocidas que ya se encuentran en diálogo para instalarse en el lugar”.

“Esta intervención en la entrada a la ciudad tendrá un gran impacto, consolidando un espacio atractivo, moderno y funcional que fortalecerá a Junín como centro regional, esto es un trabajo que se da en equipo, destacar en este sentido a todo el equipo del Gobierno de Junín por el trabajo realizado en la elaboración del pliego, la articulación con el sector privado y la gestión integral del proyecto, esta ampliación es un paso clave hacia una ciudad renovada, con mayor infraestructura y más oportunidades para vecinos, visitantes y emprendedores”, concluyó el Jefe Comunal haciendo hincapié en valor que trae esta nueva obra a la ciudad.

Durante la recorrida, la arquitecta Laura Franco, del área de Planificación del Municipio, se refirió a la obra y explicó: “Estamos muy contentos porque avanza según los plazos previstos, esta etapa corresponde al inicio formal del proceso de refacción y ampliación que transformará el ala actualmente sin uso, se trata de un trabajo planificado en diferentes tramos para minimizar cualquier interferencia en el funcionamiento cotidiano de la terminal, cuidando de esta manera que el servicio continúe operando con normalidad mientras se avanza en el cronograma constructivo”.

“Ya se encuentra instalado el cerco de obra, cada una de las fases fue diseñada para garantizar seguridad, continuidad y previsibilidad, en esta oportunidad la planificación contempla una intervención progresiva que permitirá avanzar sobre el edificio y adecuarlo para la construcción del futuro centro comercial, un proyecto que representa un salto cualitativo para la infraestructura de la terminal y para la imagen urbana de la ciudad”, destacó al mismo tiempo.

Por su parte, Perla Casella, del área de Coordinación, remarcó el intenso trabajo articulado que permitió llegar a esta instancia y valoró el esfuerzo colectivo de todas las áreas del Municipio involucradas: “Este proyecto nació de meses de planificación, análisis técnico y seguimiento permanente, fue un proceso complejo que integró aspectos legales, de diseño y operativos que hoy comienzan a materializarse en obra concreta”.

Asimismo, Casella expresó que “el inicio de los trabajos es un logro significativo para el Gobierno de Junín, no solo por su impacto urbano sino por el desafío organizativo que implicó coordinar cada etapa con la empresa responsable, la transformación de la terminal y de la entrada a la ciudad representa una acción estratégica para mejorar los servicios, modernizar el espacio público y acompañar el desarrollo económico local”.

Finalmente, Camila Comisso, arquitecta y jefa de obra, manifestó su orgullo por formar parte de un proyecto de esta envergadura tanto desde lo profesional como desde su identidad juninense y declaró: “Si bien la ampliación constituye una sola gran etapa, las tareas no serán lineales y se ejecutarán de manera simultánea mediante distintas cuadrillas de trabajo, con múltiples rubros interviniendo en paralelo para optimizar tiempos y resultados”.

“Se trata de una obra compleja y de alto impacto, lo que demanda planificación continua y presencia en el territorio para asegurar que todo avance de manera ordenada, la terminal seguirá funcionando con normalidad durante el proceso y la instalación del cerco marca el inicio formal de una intervención que requerirá compromiso sostenido, responsabilidad técnica y coordinación permanente entre todos los equipos”, detalló respecto del orden y ejecución de la obra.