Mundial 2026: Debut ante Argelia y grupo “accesible”

Luego de una extensa ceremonia, se llevó a cabo el sorteo del Mundial de fútbol masculino 2026 que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá y el mismo determinó que Argentina será cabeza de serie del Grupo J, junto a Austria, Jordania y Argelia, con quien debutará el 16 de junio, en el Kansas City Stadium (este sábado la FIFA confirmará el calendario). El partido inaugural lo disputarán México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca, el 11 de junio.

En principio, la albiceleste había salido en el Grupo I pero una de las impedimentos del reglamento era que la selección uno del ranking FIFA (España) y la dos (Argentina) fueran por lugares diferentes del cuadro para evitar un enfrentamiento antes de semifinales y por tal motivo fue al Grupo J.

Este mundial será el primero de la historia con 48 equipos que se distribuyen en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros y los dos primeros y los ocho mejores terceros accederán a los 16avos. de final para comenzar las eliminatorias hacia la gran final del 16 de julio en el Nueva York Nueva Jersey Stadium.

A los 48 participantes les queda nombrar a seis equipos que saldrán del repechaje UEFA (4) y la eliminatoria FIFA (2).

Grupos:

Grupo A: México, Sudáfrica, Korea, Play Off D.

Grupo B: Canadá, Play Off A, Catar, Suiza,

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Play Off C.

Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador,

Grupo F: Países Bajos, Japón, Play Off B, Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay,

Grupo I: Francia, Senegal, Play Off 2, Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.

Grupo K: Portugal, Play Off 1, Uzbekistán, Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.