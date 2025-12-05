Detuvieron a un hombre por venta de drogas: Secuestran una cantidad considerable de Clorhidrato de Cocaína

En horas de la noche personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, realizo tres allanamientos por venta de estupefacientes en el barrio “Progreso” de la ciudad de Junín, más precisamente en un inmueble ubicado en calle Leopoldo Lugones entre José Hernández y Dr. Marul, en otra vivienda situada en calle Possio entre las arterias Pasaje Junín y Camino del Resero Sur y el restante en calle Marrul entre Leopoldo Lugones y Peira todos del barrio “La Vaca” de este medio;

Interviniendo en faz judicial la Unidad Especializada de Estupefacientes a cargo de los Dr. Esteban Lopardo y del Dr. Juan Pablo Cornelatti, y Juzgado de Garantías Nro. 3 a cargo de la Dra. Maria Laura Durante del Departamento Judicial Junín, investigación que según lo averiguado habría llevado algunos meses, iniciándose luego de denuncias anónimas a la dependencia policial como así también a la Secretaria de Seguridad del Municipio de Junín, hasta que se pudo determinar que tres masculinos jóvenes dos de ellos resultarían ser familiares, usaban sus viviendas para comercializar estupefacientes, donde algunos vecinos del barrio habían advertido esta situación al observar la concurrencia de personas en distintos vehículos quienes concurrían al lugar durante diferentes horas del día lo que hacía pensar que allí se vendía droga, haciendo con esto que el barrio se comenzara a tornar peligroso para sus habitantes debido a que en varias oportunidades los estados alterados de los compradores hacía que ocasionaran disturbios y reyertas, hasta llegar a cometer algún delito más grave, por lo cual se debió apresurar las labores por parte de los detectives policiales para evitar alguno de estos hechos, es por esto que luego de las pruebas colectadas el juzgado de Garantías de mención otorgó tres (3) órdenes de allanamiento para las vivienda antes descriptas, llevándose a cabo la diligencia judicial el día Jueves 4 de Diciembre; donde participo también el Grupo Apoyo Departamental Junín (GAD).

Según lo trascendido se habría obtenido como resultado el secuestro de una cantidad considerable de Clorhidrato de Cocaína en forma compacta y pulverulenta encontrándose parte de esta fraccionaba en dosis para la venta al menudeo; varias plantas de Cannabis Sativa (marihuana) de la cual obtenían sustancia que luego la preparaban y la fraccionaban para su comercio donde se incauto flores de marihuana en frascos como así también en envoltorios de nylon listos para el comercio; recortes de nylon; una balanza digital; un revolver marca “Taurus” calibre 38 con cartuchos colocados, telefonía celular, dinero y documentación importante para el avance de la causa; quedando aprehendido un hombre de 36 años de edad por “Infracción Articulo 5º inciso “C” Ley 23.737”; también la justicia imputó a otros tres masculinos todos mayores de edad por “Infracción a la Ley 23.737”.

Asimismo algunos vecinos del lugar al momento en que se llevaba a cabo la diligencia judicial habrían manifestado a los medios de prensa que llegaron hasta allí; que estaban cansados de esta situación realizada por estas personas quienes serian familiares y resultarían ser los que habrían acabado con la paz del vecindario, por lo cual ahora esperaban que con esto se pueda restablecer la tranquilidad y la buena convivencia en el barrio.

Operativo federal: una nueva imputada en la causa de la organización caída en octubre

Asimismo se pudo saber que en horas de la mañana del mismo día quedó imputada por venta de estupefacientes una mujer que era parte de la organización que se dedicada a la distribución y comercio de droga en grandes cantidades en Junín y la zona que fue desarticulada en el mes de Octubre.

La Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, realizo un allanamiento por venta de estupefacientes en el barrio “Fonavi” de la ciudad de Junín, más precisamente en un inmueble ubicado en calle Rivadavia entre las arterias Vuelta de Obligado y Sanabria de este medio; interviniendo en faz judicial el Juzgado Federal de Junín a cargo del Dr. Héctor Pedro Plou y Fiscalía Federal Junín a cargo del Dr. Eduardo Norberto Varas, allanamiento que según lo averiguado se habría desprendido de las detenciones que se realizaron en el mes de Octubre a 8 personas que conformaban una organización dedicada a la distribución y venta de drogas en grandes cantidades en la ciudad de Junín, Chacabuco y Lomas de Zamora, recordando que esta investigación fue iniciada a través de denuncias anónimas recepcionadas en la dependencia policial y contando con la colaboración de las Secretarias de Seguridad del Municipio de Junín y de la localidad de Chacabuco; donde también los detectives policiales pudieron determinar que esta mujer colaboraba con esta banda primeramente desde una cárcel de Junín donde se hallaba detenida y luego continuó haciéndolo desde el domicilio donde cumplía arresto domiciliario, donde el Juzgado una vez localizado el inmueble dispuso el allanamiento para esta inmueble, pudiéndose determinar que esta joven seria pareja de una de las personas que se encuentra detenida en una Unidad Penitenciaria de Junín, señalado como uno de los cabecillas de esta organización delictual, llevándose a cabo la diligencia judicial el día Jueves 4 de Diciembre en horas del mediodía donde el Juzgado Federal luego del secuestro de elementos que la vincularían a esta red delictiva habría dispuesto que esta mujer de 23 años de edad quede imputada por “Infracción a la Ley 23.737”, quien por el momento según lo trascendido continuara purgando su condena en el domicilio antes citado.

