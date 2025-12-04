La UCR plantea condiciones para el debate del Presupuesto y la Ordenanza impositiva fiscal

Los concejales de la UCR Juan Pablo Itoiz y Orlanda D’andrea plantearon sus condiciones para el debate del presupuesto y ordenanza impositiva fiscal en el Concejo Deliberante.

Los concejales radicales señalaron que están dispuestos a acompañar el presupuesto ya que es una herramienta indispensable para la gestión municipal, pero tienen objeciones sobre algunos artículos del proyecto de ordenanza impositiva fiscal que elevo hace unos días atrás el Departamento Ejecutivo.

Orlanda D’andrea dijo que “de la primera reunión de comisión y haciendo un análisis preliminar de los proyectos están de acuerdo con el aumento propuesto y con el planteo en cuanto a otorgar facilidades a los vecinos para el pago de las de las tasas, considerando también la situación económica critica que viven muchos de Junín”. También agrego que “el ejecutivo debería tener una política para aumentar la cobrabilidad que es muy baja y no caer siempre en el aumento de tasas”.

Dijeron los concejales que “desde el Radicalismo vamos a hacer planteos en el tratamiento de la ordenanza impositiva fiscal ya que no estamos de acuerdo con especialmente sobre dos puntos incluidos en el proyecto:

“El aumento de alícuotas en la Tasa de Seguridad e Higiene, respecto a los rubros de fabricación de viviendas prefabricadas y pinturerías que el Ejecutivo pretende subir el gravamen y nosotros consideramos que no debe hacerse para facilitar la mejora en el movimiento económico y en un aumento de la comercialización”, dijeron.

“Tampoco vamos a acompañar la propuesta de la Tasa de Red Vial porque no mejora la afectación y porque desconoce la realidad del sector agropecuario que viene pidiendo una suba en la afectación que no ha sido atendida por el intendente en estos años”, remarcaron además.

Para finalizar señalaron que “en el trabajo en comisión vamos a realizar nuestras propuestas en estos dos artículos y vamos a pedir que se incorporen mejoras y beneficios para las empresas que están instaladas en el Parque Industrial que busquen elevar la productividad y dar condiciones para la generación de nuevos empleos”.

Fuente: UCR Junín