Marcelo Daletto fue designado como director del Banco Provincia

Durante la sesión de este miércoles con motivo de darle luz verde al pedido de endeudamiento por USD 3.685 millones del gobernador Axel Kicillof, el Poder Ejecutivo avanzó con la cobertura de las cuatro vacantes del directorio del Banco Provincia (Bapro) para 2026 y creó seis nuevos cargos para complacer los requerimientos de la oposición.

En ese sentido, la reforma en la carta orgánica del Bapro aprobada esta madrugada por ambas Cámaras establece que el directorio quedará formado el presidente y nueve vocales, lo que añade un nuevo miembro a la actual conformación. Asimismo, se añadió en el organigrama tres vocales asociados y dos síndicos, que contarán con voz en las reuniones del directorio, pero no tendrán voto.

Tras la sanción de la ley, el Senado bonaerense aprobó los 14 pliegos para definir tanto la conformación del nuevo directorio, como las asignaciones para los flamantes cargos. Quienes acompañarán al Presidente del Bapro como directores titulares serán Carlos Orsingher; Julio Pereyra; Alejandro Formento (tendrá un nuevo mandato); Javier Ozuna; Matías Ranzini; Fernando Rozas; Martín Rodríguez; Marcelo Daletto y Carlos Moreno. Seis por el oficialismo y tres por parte de la oposición.

Uno por uno, los nuevos nombres en el directorio del Bapro