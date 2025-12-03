Operativo en Junín contra la ciberpedofilia y el abuso sexual

El martes 2 de Diciembre, efectivos de la Policía Federal delegación Junín participaron del «Operativo Protección de Infancias VI» realizando cuatro allanamientos y una orden de presentación, en diferentes localidades de nuestro Departamento Judicial y en González Catán.

Los procedimientos realizados por los efectivos pertenecientes a la dependencia mencionada se iniciaron por investigaciones realizadas desde la Ayudantía Fiscal especializada, en relación a conductas tipificadas en los artículos 128, 131 y 169 del Código Penal (Tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil –M.A.S.I.-, Captación por Medios Tecnológicos de Menores de Edad con Fines Sexuales, y Extorsión por Chantaje), a través del uso de diferentes herramientas tecnológicas y con la información provista por los reportes NCMEC generados por la ONG National Center For Missing and Explotted Children.

En virtud del impacto dentro de la jurisdicción del Departamento Judicial Junín, las causas fueron investigadas en el ámbito de la Fiscalía N°1 -a cargo de la doctora Vanina Lisazo-, Fiscalía N°4 -a cargo del doctor Esteban Pedernera-, Fiscalía N°6 -a cargo de la doctora María Fernanda Sánchez-, la Fiscalía N°8 -a cargo del doctor Martín Laius- y la Fiscalía N.º 11 -a cargo del doctor Pablo Vespasiano-, todas ellas con la intervención de la Ayudantía Fiscal especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, a cargo del doctor Fernando Graffigna.

Las pesquisas comenzaron al advertir el tráfico de M.A.S.I. georreferenciado en diferentes localidades de este Departamento. Las medidas fueron dispuestas por los Juzgados de Garantías intervinientes a cargo de las doctoras María Laura Durante y Marisa Muñoz Saggese, coordinadas por la Ayudantía Fiscal especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de nuestra Ciudad, y efectivizadas operativamente por la División Unidad Operativa Federal Junín

Como resultado de los allanamientos se dispuso el secuestro de gran cantidad de elementos tecnológicos, los cuales serán peritados por especialistas del Área de Tecnologías y Gestión para la Investigación del Departamento Judicial de Junín, a fin de obtener el material probatorio pertinente que permita avanzar con la imputación.

Las tareas realizadas fueron desarrolladas en el marco de la operación provincial “Protección de Infancias VI” donde se llevaron a cabo 120 allanamientos simultáneos en diferentes localidades, todos ellos bajo la coordinación general del Departamento de Delitos Conexos de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de la doctora Eleonora Weingast.

Allanamiento en el resto de la provincia

Se trata de la sexta Operación de estas características, ejecutado por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Dr. Julio Conte-Grand.

Esta acción conjunta busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino

El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

Los 117 objetivos detectados y allanados pertenecen a los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Como resultado de la Operación podemos destacar lo siguiente: de un total de 112 personas investigadas, 103 pertenecen al género masculino, 9 al género femenino, con la particularidad de haberse encontrado 3 menores de 16 años que compartieron material de abuso sexual infantil. En cuanto al rango etario advertido, osciló entre los 13 a los 62 años.

Respecto de los involucrados, se advirtió que 4 trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que otros 2 pertenecen a fuerzas de seguridad.

Finalmente, se identificaron 40 menores de edad convivientes con los involucrados.

Dentro de los domicilios allanados, se incluyen tres unidades carcelarias, en donde los investigados se hallan privados de la libertad por delitos de abuso sexual infantil intrafamiliar. También se destaca la utilización de la IA para la creación de contenido MASI.

En cuanto a los elementos incautados, se secuestraron: 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 celulares y 1 arma de fuego.

A su vez se realizaron la cantidad de 32 triage y/o visu sobre los elementos digitales secuestrados.

Destacamos la esencial participación de efectivos y expertos pertenecientes a las fuerzas de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Comisario Mayor Ariel Rodríguez, División de delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina, a cargo del Crio. Patricio Castro, División Investigaciones de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la Comisario Gabriela Flores; División Delitos Informáticos de Azul, Marcos Paz, San Nicolás y Trenque Lauquen, Sub DDIs de Tandil y Olavarría, División Delitos Informáticos de la Jefatura de Estación de Berazategui; Regiones AMBA Norte y AMBA Sur, Capital, Sedes Chivilcoy y Luján de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Dirección de Protección Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina; la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos Contra la Integridad Sexual (PFA); la Policía Federal División Comunicaciones de Mar del Plata; las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) de Bahía Blanca, Campana, Junín, Mar del Plata y Necochea.

