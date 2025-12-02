El Gobierno bonaerense activa el “Plan Verano” para evitar los cortes de luz y beneficia a Junín

En el marco del Plan de Verano, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, instalará de manera temporal 6 nodos de energía eléctrica para evitar cortes de luz durante las olas de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que tensionan el suministro eléctrico.

Según detallaron desde Calle 6, a la espera de un verano con altas temperaturas, el Ejecutivo provincial lanzará por cuarto año consecutivo el Plan de Verano, una estrategia orientada a reforzar la generación eléctrica en aquellos distritos donde se tensiona el suministro cuando aumenta el consumo.

“A partir del 15 de diciembre se instalarán unidades de Generación Temporales en seis nodos de transporte eléctrico claves del territorio, su ubicación beneficiará no sólo al municipio donde se coloque sino también a las localidades cercanas contempladas en los corredores eléctricos”, explicaron desde la administración bonaerense.

En detalle, la administración de Kicillof colocará un generador eléctrico en Carmen de Areco, que adicionará 4 Mw de potencia, que apuntalará el servicio en las localidades de Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco.

En tanto, el de 25 de Mayo beneficiará a Bragado y 9 de Julio, mientras que uno tercero que se ubicará justamente en 9 de Julio llegará con su potencia a Bragado, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen.

El de Pergamino, que adicionará 5,7 Mw de potencia, beneficiará a Rojas, Junín, Colón y Carabajales; el de Viamonte de 4,2 Mw a Junín, Baigorria, Zavalia, Coronel Eduardo O´Brien, Warnes, El Arbolito, y Mariano H. Alfonso.

Por último, el de Mar del Tuyu de 2,1 Mw ayudará a localidades del Corredor Atlántico, comprendido por General Lavalle, San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar de Ajó, Pinamar y Villa Gesell.

Vale precisar que, para desarrollar este plan, la Dirección Provincial de Energía (DPE) realizó junto con Distribuidoras Eléctricas, cooperativas y municipios los estudios de cargabilidad de las redes de Alta Tensión para analizar y prever el mapa de nodos críticos para definir los puntos de posible déficit de potencia.

Además de esta solución coyuntural para la época de alta demanda, la Subsecretaría de Energía realizó obras de infraestructura que beneficiarán la calidad del servicio eléctrico en otros municipios.

El Gobierno de Kicillof realizó obras para evitar cortes de luz durante el verano

En los municipios de Mercedes y Bragado, las obras de infraestructura eléctrica de repotenciación permiten prescindir de los equipos de Generación Temporal a los que la administración provincial recurrió en otras temporadas, beneficiando al corredor norte de la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, la gestión de Kicillof está desarrollando obras de Alta Tensión (AT) en las localidades de Chivilcoy, Guaminí y Quequén, que buscan fortalecer el mapa eléctrico de la provincia de Buenos Aires, permitiendo transportar energía eléctrica a mayores distancias con pérdidas mínimas, posibilitando una mayor disponibilidad de potencia y mejorando considerablemente la seguridad y la confiabilidad del suministro.

“El programa de nodos temporales sigue siendo necesario por la demanda de verano, pero la Provincia asegura que la idea es reducirlo gradualmente, por eso terminamos Estaciones Transformadoras en Lincoln y Tres Lomas, además de ampliaciones que benefician a San Nicolás, San Antonio de Areco, Saavedra, Mar Chiquita, Mercedes y 25 de Mayo”, concluyeron desde la administración bonaerense.