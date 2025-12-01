Convocan a artesanos y emprendedores para integrar el Paseo Las Gaviotas en la próxima temporada del PNLG

En el marco de la planificación turística para la temporada verano 2025/2026, la Subsecretaría de Turismo anunció la apertura de inscripciones para que artesanos y emprendedores locales puedan participar del tradicional Paseo Las Gaviotas en el Parque Natural Laguna de Gómez. Aquellos interesados en participar de esta propuesta que busca fortalecer la identidad productiva y promueve el desarrollo económico local, pueden inscribirse de manera presencial en la Oficina de Turismo (Mitre 16), todos los días de 9 a 18 horas, o a través de las redes oficiales de Turismo Junín.

La convocatoria apunta a consolidar un paseo con oferta auténtica y de producción local, garantizando una experiencia diferenciada para quienes recorren el principal destino turístico del partido. La iniciativa se enmarca en las acciones orientadas a ordenar, profesionalizar y acompañar a quienes desarrollan oficios y emprendimientos creativos, brindándoles un espacio estratégico para exhibir y comercializar sus productos.



Respecto de esto, Luis Bortolato, subsecretario de Turismo, destacó la importancia de esta convocatoria y reiteró el llamado a todos los artesanos manualistas y emprendedores productores de la ciudad a participar de la propuesta: “El Paseo Las Gaviotas representa una oportunidad única para exhibir y vender producción local, en un entorno muy valorado por los visitantes y con una afluencia creciente durante toda la temporada estival, son muchos los vecinos y turistas que vienen al Parque Natural, y este es un espacio pensado para darle un valor agregado al mismo”.

“La participación está destinada exclusivamente a personas con domicilio en Junín, y no se permite la reventa, sino que se prioriza la autenticidad del trabajo artesanal, quienes deseen sumarse pueden inscribirse de manera presencial en la Oficina de Turismo, todos los días de 9 a 18 horas, o a través de las redes oficiales de Turismo Junín, desde donde se enviará el enlace correspondiente”, explicó sobre la dinámica de inscripción.

Para finalizar, el funcionario aclaró que “los postulantes deberán firmar una declaración jurada en la que se comprometen a mantener su puesto abierto y en funcionamiento como mínimo los días viernes, sábado, domingo y feriados, asegurando así un paseo activo, ordenado y con atención permanente para los visitantes, Las Gaviotas es un atractivo muy buscado por turistas y residentes, y sumar producción local le aporta al destino un valor diferencial que enriquece la experiencia de quienes eligen recorrerlo”.