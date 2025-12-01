La DDI Junín logró esclarecer el robo de 160 mil dolares y 15 millones de pesos en una vivienda rural

La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Junín, con sede en Chacabuco, esclarece millonario robo ocurrido en un establecimiento ubicado en Cuartel III de Chacabuco. Por el hecho fue aprehendido su autor y recuperada la totalidad del dinero sustraído

El hecho ocurrió con fecha 29 del corriente mes y año, donde un vecino de Chacabuco denunció en la sede del Comando de Patrulla Rural Chacabuco, el robo en la vivienda de su establecimiento rural, ubicado en Cuartel III de Chacabuco, luego de recibir un llamado telefónico por parte de su 'casero', quien le refiere que en horas de la madrugada autores ignorados, previo a franquear medida de seguridad de puerta de acceso a la vivienda (cerradura) y romper vidrio de la misma, causando gran desorden en su interior, sustraen pesos argentinos y dólares estadounidenses, sin precisar cantidad exacta. También una escopeta calibre 16, doble caño y herramientas varias de mano. Dándose de inmediato intervención a Fiscalía, quien ordenó el pase de actuaciones a detectives de la DDI Junín en Chacabuco, con el objetivo de lograr el esclarecimiento del hecho.

Es así, que tomando intervención en el caso personal de la DDI Junn, en Chacabuco, comienzan con las primeras tareas investigativas con el fin de establecer la autoría del hecho, donde luego de declaraciones testimoniales recepcionadas, análisis de las comunicaciones y tareas de campo, logra establecer la autoría de los hechos por parte del empleado del establecimiento rural, quien cumple la función de 'casero' del lugar, sujeto mayor masculino de 38 años de edad.

Reunidas las pruebas al fiscal de intervención y previo autorización por el Juzgado de Garantías en turno, se ordena un allanamiento en la urgencia, donde realizado el mismo junto al personal del Comando de Patrulla Rural Chacabuco, se procede al secuestro de la totalidad del dinero sustraído, como así también de los demás elementos referenciados, disponiendo el Fiscal de intervención la aprehensión en el acto del morador del lugar, por el delito de ROBO AGRABADO EN DESPOBLADO y traslado en la fecha a sede Fiscal.

La causa se estableció como 'Robo Agravado en Despoblado', con intervención de la UFIJ Nº 11 de Chacabuco, a cargo del Dr. Pablo Vespasiano.

En los procedimientos se logró recuperar la suma total del dinero discriminado en:

– 16 fajos de dólares (160 mil dolares)

– 15 fajos de pesos argentinos (15.000.000 millones)

Además se procedió al secuestro de:

– Escopeta calibre 16 doble caño sin marca visible número 740

– Herramientas varias de mano tales como, 4 lleves francesa, 6 pinzas, 21 llaves de mano y 1 tenaza

Fuente quepensaschacabuco