Legislatura bonaerense: Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera seguirán con el control de la Cámara de Diputados

El peronismo define por estas horas las autoridades de la poderosa Cámara de Diputados. Se repetirá el doble comando que funcionó en los últimos dos años. A partir de 10 de diciembre el sillón de la presidencia será para Alejandro Dichiara y el año próximo será para Alexis Guerrera.

En tanto, las vicepresidencias se repartieron para Guerrera, Agustín Forchieri (PRO), Juanes Osaba (LLA) y Mariano Cascallares (Fuerza Patria).

Dichiara fue presidente de la Cámara durante 2024. Había llegado con un acuerdo con el Frente Renovador por el cual Guerrera ocuparía la presidencia al año siguiente. Ese esquema funcionó sin problemas durante los últimos dos años por lo que se decidió sostenerlo.

Dichiara fue presidente de la Cámara durante el año 2024. Había llegado con un acuerdo con el Frente Renovador por el cual Guerrera ocuparía la presidencia durante 2025.

Aunque en las últimas semanas se especulaba con que Mariano Cascallares podría quedarse con la presidencia, la confirmación de Dichiara en ese cargo supone que Axel Kicillof no tendrá el control directo de esa cámara en los próximos dos años.

En el peronismo reconocen que los dos años que vienen serán muy duros para aprobar proyectos. El oficialismo estará más holgado para la mayoría simple, pero tendrá muy complicado los dos tercios.

Noticia en desarrollo