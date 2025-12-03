Arata recibió su diploma como senadora

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo en la Legislatura bonaerense la entrega de diplomas a los 46 diputados y 23 senadores que resultaron electos en las elecciones, en lo que representa un paso simbólico hacia la asunción de sus mandatos, que se materializará el 10 de diciembre.

La funcionaria provincial Valeria Arata que asumirá la banca de senadora en la Legislatura provincial se expresó en redes

“Con mucha emoción, esta mañana recibí el diploma que me acredita como Senadora Provincial electa por Buenos Aires. Asumo esta responsabilidad con el compromiso de trabajar cada día por las familias de Junín y de nuestra Provincia, defendiendo sus derechos, sus oportunidades y su futuro”.

Asimismo, destacó que lo que viene es “un desafío enorme, pero también una gran oportunidad para construir, dialogar y transformar”, y agradeció el acompañamiento de los vecinos: “Vamos a honrar ese apoyo con trabajo y presencia”.

Con la entrega de diplomas, queda todo listo para la jura en la Cámara Alta y el inicio formal de su labor legislativa a partir del 10 de diciembre.