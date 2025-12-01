Nuevo golpe al bolsillo: En Junín, el litro de nafta súper superó los $1.700 y la Infinia cerca de los $ 2.000

Diciembre arrancó con un nuevo incremento en los combustibles en San Juan, luego de que se aplicara la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del tributo al dióxido de carbono (IDC). Estos ajustes, que habían quedado en pausa durante gran parte del año, terminaron impactando directamente en el precio que pagan los automovilistas.

En nuestra ciudad la nafta super superó lo $ 1.700 ubicandose en $1.717. En tanto la nafta premium, Infinia, escaló hasta los $1.930 por litro.

Por otro lado, la Infinia Diesel se comercializa a $1.883, mientras que la Fórmula Diesel 500 alcanzó los $1.731.

El impacto en el bolsillo se hace sentir, ya que en lo que va del año el aumento de la nafta super es cercano al 40 % ( pasó de $ 1.236 en enero a $ 1.717 en diciembre), mientras que la infinia registró un aumento del 30,70,%, pasando de $ 1.476 a $ 1,930