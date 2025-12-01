La Cuenta DNI de Banco Provincia renovó sus descuentos y confirmó cuáles habrá disponibles en diciembre

El Banco Provincia (BAPRO) no para de sumar ofertas y, tal y como suele hacerlo en cada inicio de mes, confirmó todos los descuentos que pondrá a disposición para los millones de usuarios que utilizan a diario la popular Cuenta DNI en todo el territorio bonaerense y la Capital Federal.

La billetera virtual de la banca pública es una de las más exitosas del mercado y ofrece cada mes una variedad de rebajas para realizar compras sin ahorrar de más. Miles de personas la utilizan todos los días no solo para no gastar de más, sino también transferir dinero y hasta invertir en los populares plazos fijos de la entidad con el objetivo de evitar que sus ahorros se deprecien con la inflación.

En ese marco, el último mes del año llegará recargado de promociones, que incluyen desde las más tradicionales (como las rebajas en carnicerías y comercios de cercanía) hasta una variedad de ofertas en supermercados y mayoristas con sucursales en toda la provincia.

Desde su lanzamiento, la Cuenta DNI se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas para realizar compras y ahorrar en ellas, asistiendo a las familias en medio de la dura crisis económica que atraviesa el país en general.

Uno por uno, los descuentos de la Cuenta DNI para diciembre

Según se indicó, a lo largo de todo el mes habrá ofertas de todo tipo, incluyendo las esperadas rebajas en carnicerías, pollajerías y pescaderías, en comercios de barrio y hasta farmacias y perfumerías, entre otros:

Comercios de barrio: todos los viernes del mes se ofrecerá un 20% de descuento en los locales adheridos. La oferta incluye un tope de reintegro semanal de $4.000, que se alcanza con compras de $20.000 o más.

Carnicerías, pollajerías y pescaderías: el tradicional descuento volverá a estar disponible el sábado 20 de diciembre, incluirá un 35% de descuento y un tope de reintegro de $7.000 por persona. El beneficio máximo se alcanzar en compras de $20.000 o más.

Ferias y Mercados Bonaerenses: todos los días del mes se podrá acceder a un descuento del 40% en puntos establecidos, con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana que se alcanza con compas de $15.000 o más.

Gastronomía: los usuarios de entre 13 y 17 años que utilicen la aplicación podrán acceder a una oferta especial que incluye un 30% de reintegro, con un tope unificado en el mes de $8.000. El monto máximo de devolución se alcanza con una compra de $26.666.

Librerías: 10% de ahorro en locales adheridos a la promoción, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: sin tope de devolución, todos los miércoles y jueves del mes los usuarios podrán acceder a un 10% de reintegro en todos los locales adheridos.

Universidades: con un tope de $6.000 por semana y por persona, todos los días de la semana se podrá aprovechar de un 40% de ahorro en los bufetes de las universidades adheridas a la oferta. El tope de devolución semanal se alcanzar con gastos de $15.000 o más.

Casa Silvia: sin tope de reintegro y todos los días del diciembre, la firma de electrodomésticos y artículos para el hogar ofrecerá un 20% de ahorro.

Los descuentos de la Cuenta DNI en Ferias y Mercados Bonaerenses son de los más esperados todos los meses

Los descuentos del Banco Provincia en supermercados

Del mismo modo, las autoridades de la banca pública también revelaron que a lo largo del último mes del año se podrán aprovechar una variedad de ofertas en supermercados y mayoristas adheridos: