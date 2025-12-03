EDEN informa sobra la situación del servicio eléctrico en Junín

La distribuidora EDEN informa que, debido a daños ocasionados por terceros en las instalaciones eléctricas, se encuentra fuera de servicio un alimentador que abastece a los barrios 11 de Julio, Ricardo Rojas, Prado Español, 9 de Julio, Nuestra Señora de Luján y parte de la zona centro.

El incidente se produjo cuando una motoniveladora enganchó cables subterráneos pertenecientes a la red de media tensión, provocando la interrupción del servicio.

Las cuadrillas de EDEN ya se encuentran realizando las maniobras operativas para restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.

Para comunicarse con la empresa, los usuarios pueden escribir por WhatsApp al +54 9 336 452 6944, llamar al 0800 999 3336 o contactarse a través de las redes sociales EDEN: Facebook https://www.facebook.com/EDENComunica Instagram EDEN (@edencomunica) X EDEN S.A. (@EDENSAComunica