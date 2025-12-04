"La única manera que podemos transitar este momento es la unidad", dijo Jorge Mendoza desde ATUNNOBA

ATUNNOBA, gremio que agrupa a las trabajadoras y trabajadores NoDocentes de la Universidad Nacional del Noroeste, desarrolló en las instalaciones del complejo deportivo del Sindicato Empleados de Comercio de Junín su tradicional cena por el Día del NoDocente.

El Secretario General de ATUNNOBA, Jorge Mendoza destacó que "siempre que hacemos esta cena la hacemos con mucha humildad y trabajo. Es un momento de compartir y tratamos que todas y todos traten de estar lo mejor posible", a la vez que agradeció a los miembros de comisión directivo, colaboradores, servicios generales y mantenimiento y a todos y todas que han colaborado con la realización del encuentro.

Extendió el agradecimiento a los gremios juninenses que acompañaron la cena como UDOCBA, ATSA, SMATA, SUTEBA, Sindicato de Químicos, la consejera escolar Rosana Morando (Fuerza Patria), al Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio Federico Melo por facilitar las instalaciones, como también a los sindicatos hermanos que agrupan a NoDocentes y que estuvieron presentes en la oportunidad como ATUNLU (Universidad de Luján) -representado por Juan Ramos, Secretario General y Karina López, Secretaria de Capacitación, ATUN Quilmes a través de Angeles Alamat -Secretaria Adjunta- y APUNDEF (Universidad de la Defensa) representada por su Secretaria General Sabrina Molfino.

"Este año fue muy complicado para el sistema universitario, al igual que el anterior. En el camino de este año y el anterior tuvimos mucha unidad y solidaridad entre los gremios con muchas actividades conjuntas y a la vez participamos en actos en Capital Federal y otros lugares, al igual que en Pergamino donde tenemos muy buena relación con la CGT Pergamino. La única manera que podemos transitar este momento es la unidad, defendiendo nuestros derechos, nuestros trabajos y salarios.

Karina López, secretaria de Capacitación de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján (ATUNLu), también hizo uso de la palabra en la oportunidad expresando que "tenemos que recuperar la esencia. Como sociedad debemos empezar a recomponer los vínculos y el sentido de porqué hacemos las cosas. Militar también es una forma de amor, hacer sindicalismo también es una forma de amor".

"Este año para nosotros en Luján, perdimos a un gran compañero, Daniel Villa y a hace unos días perdimos a una gran compañera de muchos años. Fue un 2025 donde el contexto nacional nos golpeó duramente para todos los trabajadores y trabajadoras pero en particular para quienes amamos la universidad pública y la vamos a seguir defendiendo. Si algo tenemos que celebrar hoy es la Unidad, y que pese a todo sigue más viva que nunca la Universidad Pública", enfatizó en su mensaje.

Fotos: Lautaro Chiesa.