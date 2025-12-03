La Casa del Pueblo realizará un "Mapeo Colectivo del Bicentenario": En qué consiste

Junín se prepara para un hito cívico y participativo. La Casa del Pueblo lanza el ambicioso proyecto "Mapeo Colectivo del Bicentenario", una iniciativa participativa destinada a trazar un mapa colaborativo de Junín, que inicia sus actividades este sábado 6 de diciembre.

Juan Manuel Sequeira, referente de La Casa del Pueblo, explicó el propósito de esta herramienta.

“Lanzamos el Mapeo Colectivo del Bicentenario, una herramienta colaborativa para que cada persona que vive, vivió o ama esta ciudad pueda dejar su marca,” afirmó Sequeira.

Un regalo colectivo para el Bicentenario

Desde hace más de 10 años, La Casa del Pueblo impulsa la propuesta de pensar la ciudad de cara a los 200 años de Junín.

“Por nuestra tradición política la cuestión municipal está en el centro de la escena, es dónde la ciudadanía puede ejercer cotidianamente su poder de cambiar las cosas en un sentido de progreso. En ese sentido, pusimos el evento del Bicentenario en el año 2027 como eje ordenador de una serie de actividades que llevamos adelante para conocer sobre ciudades, entender los desafíos presentes para soñarla y hacerla juntos,” comentó Sequeira.

El objetivo es claro: “Junín cumple 200 años y queremos regalarle un gran mapa con la participación de todos: que muestre lo que fuimos, lo que somos y lo que imaginamos ser. Un mapa hecho de fotos, historias, proyectos, ideas nuevas, futuros compartidos.”

La perspectiva ciudadana en el territorio

El Mapeo Colectivo busca capturar las vivencias y percepciones de los vecinos, construyendo una planificación urbana desde abajo.

“Es una herramienta para poner en el territorio todo lo que vivimos. Lugares que queremos, sitios que nos marcaron, ideas que queremos dejar para quienes vienen. Vamos a mapear desde y con la gente para construir esa ciudad integrada, que impulse proyectos de vida y bienestar " manifestó Sequeira.

Sobre la metodología, el referente detalló: “Vamos a hacer un mapa colaborativo con información del territorio desde la perspectiva ciudadana que muestre qué fuimos, qué somos y qué queremos ser.”

Primera Parada: Pueblo Nuevo, El Picaflor y Área Centro

El proyecto arranca este sábado en un recorrido que abarca tres barrios.

“Empezamos recorriendo tres barrios para luego continuar desarrollándolo en los distintos barrios de Junín. Haremos un taller para conocer cómo se hace el mapa y saldremos a caminar para ver algunos lugares significativos, donde cada persona podrá compartir lo que ve, lo que siente y lo que sabe del lugar y, a partir de esas huellas personales, luego se construirá de manera colectiva un mapa común.”

El equipo contará con acompañamiento de especialistas: “Nos acompañarán profesionales del Colectivo Urbano Yungas, urbanistas y paisajistas que se especializan en planes comunitarios y participativos, así como también en asesoramiento a gobiernos en materia de planificación estratégica.”

Convocatoria abierta

La Casa del Pueblo hace una invitación abierta a toda la comunidad.

El primer encuentro será el sábado 6 de diciembre en Pellegrini 76.

● 17:00 hs: Taller y caminata por los Barrios Pueblo Nuevo, El Picaflor y Área Centro.

● 19:00 hs: charla Debate y Conclusiones.