Piden al gobierno nacional la reparación del paso a nivel del km 212 de la ruta 7

El bloque de concejales de Unión por la Patria de Chacabuco presentó un proyecto de resolución en el que solicita al gobierno nacional que se realicen las reparaciones necesarias en el paso a nivel situado en el km 212 de la ruta 7, entre los accesos Elguea-Román y Juan XXIII. En la misma iniciativa se reitera el reclamo de que se reanuden las obras de la Variante Chacabuco de la autopista.

El calamitoso estado del cruce ferroviario, que desde hace tiempo provoca roturas de vehículos, ha motivado numerosos reclamos de conductores de todo el país que pasan por Chacabuco. Tiempo atrás, el Municipio, a pesar de que no es su jurisdicción, realizó en coordinación con Vialidad Nacional unos arreglos que no duraron mucho.

En los vistos y considerandos del proyecto, la bancada de Unión por la Patria remarcó que es responsabilidad del gobierno de Javier Milei “hacerse cargo del mantenimiento, reparaciones y demás obras de las rutas nacionales del país”. También señaló que por la ruta 7 circulan a diario miles de vehículos, los cuales “se exponen a múltiples riesgos”.

Según señala el portal chacabucoenred, otra cuestión planteada es que, debido a la paralización de las obras de la Variante, el tránsito “sigue concentrado en un mismo sector, ampliando el desgaste del cruce y otras secciones de la ruta”.

“Profunda preocupación”

Ya en el articulado del proyecto, los concejales expresan “profunda preocupación” ante el estado en que se encuentra el cruce “y las potenciales consecuencias trágicas que de allí podrían surgir”.

Luego se solicita al gobierno nacional “que con inmediatez se realicen las gestiones y obras pertinentes debido a la peligrosidad del cruce y al estado de la ruta nacional 7 en general”.

En los artículos siguientes se reitera el reclamo para la finalización de la Variante Chacabuco y se dispone el envío de la resolución al Poder Ejecutivo Nacional.

