Pesar por el fallecimiento de Roberto Cánepa Leiva

Este miércoles 3 de diciembre, a sus 89 años, falleció Roberto Cánepa Leiva, una figura esencial y pilar de la literatura y la cultura de Junín. Procurador oficial, profesor, escritor y literato, fue el fundador del Taller Literario Junín, un espacio que se mantuvo activo por casi medio siglo.



Cánepa Leiva, quien también fue autor de dos libros editados y ocho obras de teatro, había sido homenajeado en mayo de 2025 en el Club Social, con motivo de los 47 años del Taller Literario. El Taller, cuya presidencia fue ejercida durante 10 mandatos por el Dr. Arturo Crosetti (h), funcionó activamente hasta marzo de este año.

El Legado del Taller Literario

El Grupo Taller Literario de Junín fue fundado el 9 de mayo de 1978 por iniciativa de Cánepa Leiva y colaboradores como Juan Biondini. Con el tiempo, adoptó su denominación actual, enfocándose en el aspecto docente y formativo en escritura.

El Taller demostró su trascendencia al editar 14 libros y la revista Oxymoron, logrando el reconocimiento de entidades de letras de Capital Federal. Durante más de 20 años, fue el responsable de traer a Junín a los más caracterizados escritores nacionales, sin contar con apoyo económico oficial ni privado.

Su vocación docente lo llevó a fundar talleres literarios fuera de Junín, extendiendo su influencia a Bragado (con el auspicio municipal) y Villa Cañas (con el patrocinio del Club de Leones).

El Vínculo con los Gigantes de la Literatura

Un aspecto que lo destacó en la escena nacional fue su vínculo con Jorge Luis Borges. Cánepa Leiva fue clave en la visita del reconocido autor internacional a Junín en la década de 1960. Borges visitó la ciudad en tres ocasiones (1966, 1970 y 1975) para disertar en el Club Social y el Colegio de Abogados.

Además, forjó amistad con otro prócer de la cultura regional, Horacio J. de la Cámara, quien lo invitó a formar parte de la revista literaria Asterisco.

Una Vida Consagrada al Arte

Roberto Cánepa Leiva llegó a Junín con su familia en 1942. Finalizó sus estudios secundarios en 1954 y luego se formó en Derecho en La Plata. Fue miembro del Instituto de Cultura Hispánica y socio vitalicio del Club Social. Su pasión por el tango también lo llevó a componer la letra y música de tres tangos registrados y a participar en programas radiales y el recordado Canal 2 de Junín.

En LT20 Radio Junín hasta agosto de estee año colaboró como columnista en el espacio radial «Amanece que nos es poco» y lo hizo durante los dos últimos años. Cuando su salud ya no le permitía movilizarse con facilidad tuvo que dejar eel programa.

Su vida fue un testimonio de compromiso con la formación de nuevos talentos, asegurando su lugar como una referencia fundamental e insustituible en la historia cultural juninense.

Fuente: Junín Historia-Roberto Torres