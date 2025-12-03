Embistió a una inspectora de tránsito con una moto, la dejó tirada y se escapó

Dos motociclistas circulaban infringiendo las normas –caño de escape antirreglamentario– y cuando iban a ser controlados por los trabajadores de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, uno de ellos, que se trasladaba en una moto de 70 c.c., intentó darse a la fuga y en la maniobra terminó embistiendo a la trabajadora, lesionándole una de sus piernas.

Luego de embestir a la trabajadora municipal, dejó tirado el rodado y salió corriendo, informó el portal junin24

En un primer momento, la inspectora fue conducida a la guardia del Hospital Abraham Piñeyro y luego derivada a Clínica La Pequeña Familia.