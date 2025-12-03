Puente de la Ruta 5: "La estructura no presenta indicios que configuren riesgo estructural"

Con fecha 28 de noviembre, el Municipio de Alberti recibió de Vialidad Nacional la respuesta en base a las inquietudes formuladas por la situación del Puente del Río Salado que se ubica en el kilómetro 192 de la ruta 5.

En la nota remitida se expresa que “luego que tomaran intervención las distintas áreas técnicas, se le hace saber que se solicitó mediante comunicado a la empresa concesionaria efectuar un monitoreo constante del puente en mención, a fin de poder detectar posibles futuras fallas, producto del gran caudal que cruza la RN 5 por dicho puente en la actualidad”.

Asimismo, se señala que “la supervisión de mantenimiento efectúa, desde la 3° semana de septiembre 2025, controles visuales y periódicos sobre el puente. En dichos controles no se pudo observar deterioros en la estructura visible del puente”

Por otra parte, se informa que “se llevó a cabo una inspección completa al Puente sobre el Río Salado, el pasado 12 de noviembre, realizada de manera conjunta por personal técnico de esta Repartición, con el objeto de relevar los aspectos estructurales e hídricos del puente y sus accesos, utilizando el equipamiento necesario para la evaluación integral de la superestructura, infraestructura y cauce del río, conforme a lo solicitado”.

Entre las principales observaciones, se destacan:

• No se aprecian deterioros estructurales y/o desplazamientos relativos, que sugieran asentamientos diferenciales.

• De acuerdo a las determinaciones batimétricas realizadas en un período de 10 años a la fecha; el fondo del cauce, en correspondencia con el puente, descendió -en forma general- alrededor de 30 cm.

• Del análisis de las mediciones batimétricas, realizadas entre octubre y noviembre del corriente año, se detecta un avance significativo -en profundidad- de la erosión localizada en correspondencia con la pila N° 1, como consecuencia del aumento de la velocidad del flujo en ese sector.

• Por comparación con los planos existentes, el destape de la ficha de enterramiento de los pilotes que conforman la fundación de la pila N° 1 y que se ubican aguas abajo, es de 3,20m. manteniéndose una ficha de enterramiento efectiva de los pilotes allí ubicados de 5,90m (65% de la longitud total de los mismos).

• Como consecuencia de lo enumerado, se puede indicar que -por el momento- la estructura no presenta indicios que configuren riesgo estructural.

• Sin perjuicio de ello, el informe aborda la instrumentación de medidas de contingencia para el caso de alcanzarse valores críticos de destape.

• Vale mencionar que lo relevado, fue remitido a la Concesionaria Corredores Viales S.A. – con instrucciones relativas al seguimiento de la problemática detectada en la pila N° 1; como así también las indicaciones sobre la implementación de medidas de acción en caso de verificarse intervenciones paliativas para encauzar las aguas y la protección de los taludes en ambos accesos.