En la última fecha del Torneo Clausura Villa se coronó campeón tras ganarle a La Favela por 3 a 0

Villa Belgrano se consagró campeón del Torneo Clausura al superar a La Favela por 3 a 0, en un partido válido a la decimoquinta y última fecha del certamen, que organizó la Liga Deportiva del Oeste que llevó el nombre de “Juan Balla y Carlos Carozza”.

El elenco villista nunca se había podido consagrar como local en 100 años y anoche festejó ante su gente que se acercó en gran número para desatar la locura en el “Bosque”.

El elenco conducido por Carlos González fue ampliamente superior a La Favela y con goles de Mirko Beleche, en dos oportunidades, y de Joel Morán, se quedó con los tres puntos que le dieron el título.

Vale recordar que el martes pasado, el Tribunal de Penas le otorgó el partido ganado el duelo con Ambos Mundos. Esto le permitió llegar con una ventaja tranquilizadora para dar el último golpe que lo dio finalmente ante su gente.

LOS TÍTULOS DE VILLA

Nocturnos no oficiales (4): 1979, 1982, 1985 y 1988.

Nocturnos oficiales (7): 1996/1997, 2008/2009, 2013/2014, 2015/20016, 2017/2018, 2022/2023 y 2024/2025.

Torneos oficiales de la LDDO (8): 1980, 1991, 2002, 2014, 2016, 2021, 2023 y Clausura 2025.

Finalísima (1): 2023.

Foto laverdad