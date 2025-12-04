Esta temporada no se cobrará entrada para acceder al Parque Natural Laguna de Gómez

La Subsecretaría de Turismo del Gobierno de Junín en el marco de la próxima temporada turística, confirmó que la entrada no tendrá costo, una medida que busca acompañar el crecimiento de la actividad y fortalecer el posicionamiento del principal atractivo del distrito. Esta decisión se suma a las acciones que se vienen desarrollando para promover la llegada de visitantes y potenciar el movimiento económico que genera el turismo en toda la región.



La gratuidad del ingreso responde a una estrategia integral que apunta a consolidar una temporada plena, incentivar la circulación de visitantes y acompañar a los diversos prestadores de servicios que conforman la oferta del parque. Esta medida se enmarca en un plan más amplio de promoción turística y de apoyo al desarrollo de emprendimientos locales, con el objetivo de impulsar el impacto positivo que la actividad turística produce sobre el empleo y la economía de la ciudad.



A propósito de esto, Luis Bortolato, subsecretario de Turismo del Municipio, explicó: “La decisión surge luego de evaluar el contexto de los últimos años, cuando a raíz de la sequía que afectó a las lagunas se había optado por no cobrar el ingreso con el objetivo de fomentar la llegada de visitantes, y esta política permitió acompañar a los alojamientos, la gastronomía y los distintos emprendimientos del sector, sin dudas la recuperación del caudal de agua vuelve a generar expectativas muy favorables para la temporada que se aproxima”.



“Las consultas recibidas diariamente desde distintos puntos de la región muestran un fuerte interés por elegir a Junín y en particular al Parque Natural Laguna de Gómez como destino de vacaciones, es por esto que desde el Municipio decidimos sostener la gratuidad del acceso para aprovechar este momento de impulso y posicionar al parque como un espacio competitivo, atractivo y preparado para recibir una gran afluencia de visitantes durante todo el verano”, remarcó con firmeza sobre el anuncio.



Asimismo, el funcionario se refirió al turismo y sostuvo que “es una actividad con un importante impacto socioeconómico, ya que la llegada de personas de otros lugares dinamiza el consumo local, fortalece el empleo y aumenta el nivel de actividad económica en toda la región, y la medida anunciada integra un conjunto de políticas que incluyen acciones de promoción turística y de apoyo al crecimiento de los emprendimientos vinculados al sector, entendiendo que cada una de ellas contribuye a consolidar una temporada exitosa y sostenible para Junín”.



Finalmente, Bortolato enfatizó que “la decisión de mantener el ingreso gratuito busca generar un incentivo adicional que motive la visita de turistas y favorezca la reactivación plena del Parque Natural Laguna de Gómez, fortaleciendo su posicionamiento como el destino principal del verano en la ciudad, se espera una gran temporada”.