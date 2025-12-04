Guerrera destacó el "compromiso y la responsabilidad" para sancionar el Endeudamiento

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, destacó la sanción del proyecto de solicitud de Endeudamiento por el equivalente USD 3.865 millones, que se suma ala sanción días atrás del Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva.

"Con la aprobación del Financiamiento en Diputados quedan selladas las tres herramientas clave que el gobierno bonaerense necesita para asistir a los municipios y no cortar las inversiones en materia de salud, educación y obra pública. Fueron semanas arduas de debate, de escuchar los diversos aportes que a lo largo de estos días se fueron proponiendo desde todos los sectores hasta llegar a un consenso", afimó.

En esa línea, Guerrera resaltó que "construir esta mayoría requirió del compromiso y la responsabilidad de aquellos legisladores que, por encima de los intereses personales y sus respectivos posicionamientos políticos, pudieron priorizar el bienestar y el futuro de 17 millones de bonaerenses".

