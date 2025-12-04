Científicas argentinas avanzan en un tratamiento contra el cáncer de mama

Científicas del Laboratorio de Microambiente Tumoral de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba) trabajan en un tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo, un tipo de tumor agresivo, que tiene facilidad para generar resistencia a los tratamientos y dispone, por lo tanto, de menos opciones terapéuticas. Así, las investigadoras estudian la combinación de un fármaco que ya se utiliza en la clínica, conocido como “epirrubicina”, y un compuesto que proviene de las cumarinas, un componente químico presente en varias plantas. Así, notaron que este cruce es capaz de potenciar los efectos de la quimioterapia, sin aumentar su dosis ni toxicidad. El objetivo es que funcione como una estrategia complementaria, sin reemplazar los tratamientos tradicionales, especialmente en casos donde la resistencia limita su efectividad.

El cáncer de mama triple negativo representa alrededor del 10 al 15 por ciento de todos los cánceres de mama. Difiere de otros subtipos en que tiende a crecer y propagarse más rápido, lo que resulta en menos opciones de tratamiento y un peor pronóstico para la enfermedad. En ese marco, las investigadoras de la Unnoba apuntan a desarrollar una terapia complementaria a la quimioterapia tradicional, que consiste en la combinación del fármaco epirrubicina y el compuesto de origen vegetal conocido como 4-MU.

En diálogo con la Agencia de Noticias Cientificas de la UNQ, Daiana Vitale, investigadora y primera autora del trabajo, explica: “Por un lado, la epirrubicina actúa dañando a las células tumorales y, por el otro, el compuesto de origen vegetal tiene la capacidad de reducir la producción de ácido hialurónico, un componente del microambiente tumoral que suele favorecer la progresión del cáncer y la resistencia a las terapias. Al juntarlos, lo que observamos en nuestros modelos es que la 4-MU hace que el tumor sea más sensible a la acción de la quimioterapia, y facilita que el fármaco entre y actúe con mayor eficacia”. El estudio fue publicado en IUBMB Life, revista perteneciente a la International Union of Biochemistry and Molecular Biology.

Según detalla la Sociedad Americana de Cáncer, el cáncer de mama triple negativo refiere al hecho de que las células no contienen receptores de estrógeno ni de progesterona y, además, tampoco producen exceso de una proteína llamada HER2. Esto significa que no puede tratarse con terapias hormonales ni con tratamientos dirigidos, que sí funcionan en otros tipos de cáncer de mama. Por ende, tiende a crecer y propagarse más rápido.

En este marco, las científicas del Laboratorio de la Unnoba evaluaron si combinar la droga epirrubicina con el compuesto de origen vegetal podía mejorar la eficacia del tratamiento en modelos celulares in vitro de cáncer de mama. “La 4MU es una molécula derivada de las cumarinas, presente en varias plantas, y se utiliza desde hace años en Estados Unidos y algunos países de Asia como compuesto que favorece la producción y el flujo de bilis”, detalla la investigadora. Y aclara que, si bien los resultados son alentadores, se basan en modelos de cultivo celular en condiciones controladas de laboratorio. El próximo paso es probarlo en ratones para ver su eficacia.

El Laboratorio de Microambiente Tumoral está dirigido por la doctora Laura Alaniz, investigadora independiente del Conicet y docente de la Unnoba. Está integrado por la investigadora Ina Sevic, la becaria posdoctoral Daiana Vitale, y los becarios doctorales Antonella Icardi, Catalina Latina, Candela Morán Maidana y Paolo Rosales.